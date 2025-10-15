Detenida una pareja por numerosos robos y hurtos mediante método del 'abrazo' en Valmojado, Madrid y Sevilla

Archivo - Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Investigación del Puesto Principal de Valmojado (Toledo) ha logrado detener a los dos presuntos autores de numerosos robos con violencia y hurtos mediante el método del 'abrazo' tras el incremento de denuncias relacionadas con este delito.

Tras el estudio realizado, los agentes comprobaron que hechos similares a este habían tenido lugar en la provincia de Madrid, concretamente en la localidad de Valdemorillo, y en la localidad de Brenes, perteneciente a la provincia de Sevilla, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Tras las labores de investigación se ha podido determinar que la mayoría de los ilícitos denunciados estaban relacionados con los mismos autores, los cuales solían cambiar su aspecto físico y el vehículo en el que se desplazaban, a fin de evitar ser identificados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, las joyas sustraídas eran trasladadas posteriormente a países del este, donde se les daba salida mediante su venta, por lo que no ha sido posible su recuperación.

Por parte de la Guardia Civil se han coordinado diferentes operativos en los que participaron efectivos de Policía Local de las localidades afectadas a fin de lograr la detención de los presuntos autores.

Finalmente, con la detención de estas personas se ha conseguido esclarecer un total de 10 delitos de hurto por el método del 'abrazo' y 4 delitos de robo con violencia e intimidación, cuyas víctimas eran, principalmente, personas mayores.