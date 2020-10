Detenidas dos personas que realizaban contratos de trabajo ficticios para defraudar a la Seguridad Social

CIUDAD REAL, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer como

presuntos responsables de un delito contra la Seguridad Social, ya que realizaban contratos de trabajo fraudulentos a personas interesadas en justificar un periodo mínimo de cotización para conseguir subvenciones y ayudas.

Los dos detenidos captaban a personas en situación de desempleo que no cobraban ningún tipo de prestación o subsidio porque no cumplían con el requisito de un periodo mínimo de cotización. Posteriormente, les ofrecían un contrato, que no estaba amparado en una relación laboral real, y les deban de alta en la Seguridad Social, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Una vez que los trabajadores reunían los requisitos para poder acceder a prestaciones o subsidios, presentaban la documentación en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por otra parte, el empresario cobraba las ayudas destinadas a crear oportunidades de inserción en el mercado laboral mediante la contratación de desempleados en Castilla-La Mancha.

La empresa que utilizaban para cometer los delitos recibió subvenciones públicas y prestaciones por valor de 18.667 euros, si bien el perjuicio causado a la Seguridad Social es mayor, puesto que a esta cantidad habría que sumar la defraudación cometida por cada uno de los supuestos trabajadores.

Los hechos fueron investigados por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ciudad Real, encargada de investigar y luchar contra los delitos relacionados con la trata de seres humanos, inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores, contando para ello, con agentes

especializados en la investigación de estos delitos.