El detenido en Alameda de la Sagra se encuentra en el Hospital Universitario de Toledo tras autolesionarse

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TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El detenido en Alameda de la Sagra (Toledo) por presuntamente asesinar a su pareja delante de tres de sus cuatro hijos, uno de ellos menor de edad, permanece en estos momentos en el Hospital General Universitario de Toledo tras autolesionarse.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a Europa Press que el presunto agresor fue primero trasladado al centro hospitalario y, una vez allí, fue detenido. "Tenía cortes en las muñecas con algún tipo de arma blanca", aseguran estas mismas fuentes, que han confirmado que este hombre se infligió él mismo los cortes.

El 112 recibía el aviso del suceso a las 5.16 horas. Hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer, pero que finalmente confirmó su fallecimiento.

La mujer, de nacionalidad ecuatoriana, y el presunto agresor, de nacionalidad española pero origen ecuatoriano, estaban casados.

La Policía Judicial está investigando lo ocurrido, según las mismas fuentes, que han señalado que la mujer no se encontraba en el sistema VioGén y que no había antecedentes por hechos similares.

La pareja tiene cuatro hijos, tres de ellos mayores de edad y uno menor de edad --de unos 3 o cuatro años--, por lo que en este último caso tendrán que intervenir los Servicios Sociales de la Comunidad de la Comunidad Autónoma.