Detenido por amenazar con un arma blanca a una mujer en Hellín

ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona por amenazas con arma blanca a una mujer en Hellín (Albacete), según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El 112 de Castilla-La Mancha informaba a primera hora de que una mujer de 43 años de edad había resultado herida tras ser agredida con arma blanca en la calle San Blas de Hellín. Sin embargo, Policía Nacional matiza que no ha resultado ninguna persona herida y que todo se circunscribe a unas amenazas con arma blanca.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar a las 22.09 horas de este jueves en dicha localidad albaceteña y provocaron que otra mujer de 23 que presenció el ataque tuviese que ser atendida tras sufrir una crisis convulsiva.

Ambas afectadas fueron trasladadas en una UVI al hospital de Hellín, en un operativo en el que también intervinieron agentes de la Policía Nacional y Local.