Detenido 'in fraganti' un varón que realizaba un pase de droga en vía pública en Guadalajara

GUADALAJARA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la calle Virgen de la Soledad de Guadalajara a un varón de 42 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Durante la tarde del día 9 de diciembre, agentes de Policía Nacional que se encontraban de servicio de paisano y en vehículo camuflado, mientras realizaban una patrulla preventiva para detectar y erradicar el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en parques y vía pública, observaron a un varón que se encontraba hablando con otra persona, mostrando ambos una actitud vigilante, llegando en un momento dado a intercambiarse de manera discreta un objeto a cambio de dinero.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a su identificación, así como a realizar un cacheo y un registro de sus pertenencias, encontrando ocultos entre sus ropas un total de 13 envoltorios con dosis individuales de cocaína, además de hachís. Igualmente se localizaron 385 euros en efectivo, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras su identificación, los agentes pudieron determinar que el detenido regentaba un negocio de la ciudad en el que se habían detectado ya indicios anteriormente de que pudiera estar ocultando una actividad ilícita relacionada con el tráfico de estupefacientes, por lo que procedieron al registro del local, encontrando en el interior de una zapatilla un trozo de hachís y un sobre con dinero fraccionado.

La Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad ciudadana y combatir el tráfico de drogas en espacios públicos, reiterando la importancia de la colaboración ciudadana para combatir estos hechos.