Detenido el presunto autor de un delito de tráfico de drogas en la localidad Yuncos (Toledo)

Sustancias incautadas en Yuncos. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Illescas (Toledo), tras intensificar la presencia policial en zonas de frecuente consumo de estupefacientes en su demarcación, han interceptado un posible intercambio de droga en la localidad de Yuncos.

Tras observar un vehículo sospechoso en las inmediaciones de una zona frecuentada habitualmente para el consumo de estupefacientes, la rápida reacción de los agentes permitió que el vehículo no pudiera emprender la huida, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Durante el registro superficial de los tres ocupantes y del vehículo, uno de los varones portaba oculto más de 100 gramos de hachís, dividido en diversas dosis preparadas para su distribución, además de una báscula para el pesaje de esta sustancia, arrojando claros indicios de una actividad delictiva de tráfico de drogas.

Junto a la droga y utensilios para el tráfico intervenidos, le fue retirado un spray de pimienta no homologado, siendo considerada un arma prohibida según la legislación vigente.

La actuación de los agentes permitió detener a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas penado con hasta tres años de prisión.