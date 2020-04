Detenido en Zaragoza tras haber sido denunciado dos veces previas en Guadalajara por incumplir confinamiento

ZARAGOZA/TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre, en el término municipal de Calatorao, tras haber sido denunciado en dos ocasiones previas en Guadalajara por incumplir las medidas de confinamiento. El detenido manifestó que se dirigía a la localidad de Lleida para ver a su mujer que se encontraba embarazada, no pudiendo aportar ningún documento justificativo.

Los hechos ocurrieron a las 8.35 horas del día 14 de abril en el punto kilométrico 279 de la A-2, donde dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Calatayud se hallaban realizando un control de verificación de vehículos con motivo de las restricciones establecidas por el Real Decreto del Estado de Alarma.

En ese momento, los agentes procedieron a dar el alto a un turismo, ocupado por una persona, con la finalidad de verificar que el motivo de su desplazamiento se encontraba entre los supuestos establecidos en la actual situación.

Al ser preguntado el conductor por la causa de su traslado, éste manifestó que se dirigía a la localidad de Lleida para ver a su mujer que se encontraba embarazada, no pudiendo aportar ningún documento justificativo de esta situación, por lo que los agentes le comunicaron que no podía realizar este viaje al no estar contemplado en los supuestos establecidos por la actual crisis sanitaria.

En este momento el hombre, de forma desafiante y agresiva, comunicó a la Guardia Civil su intención de proseguir el viaje pese a lo indicado y manifestando que ya había sido denunciado en Guadalajara. Dicho extremo fue verificado por los componentes de la patrulla, comprobando que lo había sido en dos ocasiones y por los mismos motivos.

Ante esta situación, el conductor trató de poner en marcha el vehículo con la finalidad de proseguir el viaje, acto que fue impedido por la Benemérita.

El conductor, un varón de 30 años y vecino de Fuenlabrada (Madrid), fue detenido como presunto autor de un delito de desobediencia grave a agente de la autoridad, por incumplimiento de las restricciones establecidas en el estado de alarma.