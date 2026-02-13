Detenidos 'in fraganti' en Toledo dos miembros de un grupo criminal dedicado a cometer robos en domicilios

Archivo - Vehículo Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a dos miembros de un grupo criminal dedicado a cometer robos en domicilio. Gracias al dispositivo de prevención establecido por la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local de Toledo, se logró su detención 'in fraganti' cuando trataban de huir después de cometer un robo.

La cooperación y colaboración de Policía Nacional y Local permitió planificar un dispositivo conjunto entre ambos cuerpos para prevenir la comisión de robos con fuerza en domicilio en la ciudad de Toledo, tal y como ha informado la Policía Nacional en not de prensa.

Este dispositivo no sólo contempla la realización de labores de prevención en el terreno, sino que además abarca contactos con ciudadanos, obtención de información y análisis de la misma. Fruto de este trabajo conjunto, se detectó la presencia en la ciudad de un vehículo que podría estar siendo utilizado por los delincuentes para cometer robos.

Los agentes lograron localizarlo en una urbanización del barrio de Santa María de Benquerencia, por lo que varias patrullas cercaron la zona para evitar la posible huida de sus ocupantes, mientras que otras se centraron en identificar a los usuarios del vehículo.

Finalmente, los sospechosos fueron detenidos cuando trataban de emprender la huida a bordo del citado vehículo, momento en que les fueron incautadas varias herramientas utilizadas para forzar el acceso a las viviendas, así como auriculares para comunicarse entre ellos.

Posteriormente, gracias a las labores de investigación, se pudo determinar que habían accedido a una vivienda del barrio de Santa María de Benquerencia y que participaron en otros tres robos similares cometidos en el mes de octubre del pasado año, tanto en el barrio de Santa Bárbara como en la avenida de Europa de Toledo.

Los dos varones detenidos, de 63 y 50 años de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, si bien la investigación continúa abierta para determinar la participación de más personas en estos robos.