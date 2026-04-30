Detenidos 8 integrantes de un grupo criminal en Puertollano que se dedicaba al tráfico de drogas

La Policía Nacional detiene en Puertollano a ocho personas que pertenecían a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a ocho integrantes de un entramado criminal especializado en la distribución y venta de estupefacientes, en ellos los dos máximos responsables del grupo.

Se trata de una nueva fase operativa de una investigación que se realizó a principios de este año, tras la que la que la Policía Nacional seguía la pista de los dos cabecillas de la organización, quienes se hallaban fugados de la justicia y tenían vigentes órdenes de detención e ingreso en prisión.

Después de la primera fase operación policial, llevada a cabo a principios del mes de febrero, los investigadores pudieron comprobar que los fugitivos habían reactivado la venta de droga en tres nuevos domicilios de la misma zona, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa.

En los registros efectuados, en una de las viviendas se localizó una "narcosala" en la que varios toxicómanos estaban consumiendo sus dosis. Se intervinieron además, 95 gramos de cocaína, 3 gramos de heroína, varias dosis de ambas drogas ya preparadas para su venta, dos básculas de precisión y diversos efectos receptados con los que los consumidores pagaban sus dosis.

Durante la primera fase de esta operación la Policía Nacional detuvo a 17 personas, se desmantelaron hasta cuatro "narcoviviendas" y se efectuaron un total de siete registros simultáneos, incluyendo la vivienda que en ese momento estaba siendo utilizada como punto de almacenaje o "guardería".

La operación policial ha culminado con la detención de un total de 25 personas, siendo decomisados 253 gramos de cocaína, 26 dosis de droga ya preparadas para su venta, 1.350 euros en efectivo, dos básculas de precisión, teléfonos móviles, herramientas y documentación.