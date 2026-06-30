Detenidos en Urda dos delincuentes reincidentes por robar en explotaciones agrícolas de Ciudad Real

Operación CHATAZUL - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la identificación, investigación y detención de dos varones con numerosos antecedentes policiales por dedicarse a la sustracción de baterías y cableado de cobre en explotaciones y casas de campo en las localidades de Tomelloso, Socuéllamos y Campo de Criptana, dentro de la denominada operación 'Chatazul'.

Según informa el instituto armado, a primeros del mes de mayo, se interpuso denuncia en el Puesto Principal de Tomelloso, por la comisión de un delito de hurto en una explotación agrícola de la localidad de Campo de Criptana

Los presuntos autores aprovecharon que la puerta de una de las edificaciones se encontraba abierta, ya que el propietario realizaba tareas agrícolas en una parcela cercana, accedieron al interior y sustrajeron tres baterías eléctricas valoradas en unos 600 euros.

Durante la investigación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan, se tiene conocimiento de la comisión de otro delito similar en una finca cercana a la anterior, donde seccionaron y sustrajeron el cableado de un transformador eléctrico.

Como resultado de una serie de práctica de gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, las cuales han consistido en la realización de inspecciones técnico oculares, visionado de cámaras de seguridad, entrevistas con testigos e inspecciones en establecimientos de recuperación de metales, se consiguió identificar a los dos presuntos autores de los hechos.

Una vez se localizaron estos dos individuos, con domicilio en la localidad de Urda (Toledo), se procedió en el mes de junio a la detención de los mismos, los cuales cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos similares a los investigados.

Además de los hechos relatados durante la investigación, los detenidos han participado en otros seis delitos, cometidos con un 'modus operand'i muy definido ascendiendo el total de delitos esclarecidos a ocho delitos de hurto.

Desde la Guardia Civil destacan que con estas actuaciones, se ha logrado revertir la gran alarma social que se había producido en la comarca manchega debido a la gravedad y frecuencia de la comisión de los hechos.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Tomelloso.