Detienen a 15 personas en dos operaciones para desmantelar plantaciones de marihuana en la provincia de Toledo

Marihuana incautada por la Guardia Civil en la provincia de Toledo. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones de marihuana en la modalidad indoor en las localidades de El Casar de Escalona y Numancia de la Sagra, en el marco de las actuaciones desarrolladas contra el cultivo y la producción de drogas en la provincia de Toledo, operaciones que han culminado con la detención de 15 personas y la intervención de 2.111 plantas de marihuana.

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Valmojado han detenido a 14 personas por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana. La investigación, desarrollada en colaboración con la Policía Municipal de Villa de Vallecas (Madrid), comenzó tras detectarse la posible existencia de varios inmuebles destinados a esta actividad en la provincia de Toledo, cuya producción era posteriormente distribuida en Madrid, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Las investigaciones se centraron en tres domicilios y una finca rústica situados en la localidad de Numancia de La Sagra. Los agentes pudieron determinar la existencia de una estructura organizada y jerarquizada, cuyos integrantes utilizaban tanto inmuebles ocupados como viviendas de carácter residencial para el cultivo de la droga.

Durante la fase de explotación de la operación se han llevado a cabo tres entradas y registros simultáneos en viviendas y otro en una finca rústica. Como resultado, 14 personas han sido detenidas y se han intervenido 1.411 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, así como 21 bolsas de cogollos preparados y envasados.

Los detenidos tenían sus residencias en diferentes municipios de las provincias de Toledo y Madrid.

SEGUNDA OPERACIÓN

Por otro lado, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Santa Olalla, en colaboración con la Policía Local de El Casar de Escalona, iniciaron una investigación para comprobar la posible existencia de una vivienda dedicada al cultivo indoor de marihuana en esta última localidad.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se ha realizado una entrada y registro en el inmueble objetivo, donde se han intervenido 700 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, además de los instrumentos y materiales necesarios para la instalación y el mantenimiento de la plantación.

La operación ha culminado con la detención de un varón y a la investigación de otra persona como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Estas dos intervenciones se suman a la operación 'Alcahuete Verde', desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo, que tuvo como resultado la detención de 11 personas, 7 entradas y registros, y la intervención de 2.630 plantas de marihuana, 4 kilogramos de cogollos envasados al vacío, así como diversas cantidades de otras sustancias estupefacientes, como hachís y cocaína.

En conjunto, las tres operaciones han permitido intervenir más de 4.700 plantas de marihuana y detener a 26 personas en distintos municipios de la provincia de Toledo.