Detienen a dos personas tras hallar 124 plantas de marihuana en el vehículo en el que circulaban

Marihuana hallada por la Guardia Civil en un vehículo en el que viajaban dos personas. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Escalona han detenido a dos personas tras registrar y encontrar un total de 124 plantas de marihuana en el vehículo en el que circulaban.

Los agentes interceptaron una furgoneta con dos ocupantes, un hombre y una mujer, y tras proceder al registro del vehículo, comprobaban que en su interior ocultaban un total de 124 plantas de marihuana con inflorescencias, además de varias garrafas con productos para su cultivo, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

La actuación de los agentes ha permitido detener a estas dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas penado con hasta tres años de prisión, incautando la mercancía y vehículo en el que portaban la droga.