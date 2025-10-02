Detienen a dos personas que regentaban un punto de venta de drogas en una vivienda de Bargas

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal por su implicación en la venta y distribución de estupefacientes en la localidad de Bargas (Toledo).

Las detenciones han sido posibles gracias a la operación 'Caribean Connection', realizada por el Equipo Roca 42 de la Compañía de la Guardia Civil de Illescas, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Esta investigación comenzó a raíz de las continuas quejas de los vecinos de la zona, que alertaban de la existencia de un posible punto de venta de drogas en una vivienda cercana.

Los investigadores constataron que en dicho domicilio había una constante entrada y salida de personas ajenas al mismo y, además, se comprobaba que esta actividad es llevada a cabo por dos varones, los cuales realizan funciones de vigilancia, atención y venta de droga las 24 horas del día.

Autorizada la entrada y registro, se procedía a la detención de ambos varones e intervención de 25 gramos de cocaína en roca, una balanza de precisión, elementos para adulterar la droga y 250 euros en moneda fraccionada, producto de la venta de ese día.

Con esta operación se ha conseguido desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en la localidad. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, contando con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Toledo (Usecic) y Policía Local de Bargas.