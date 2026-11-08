Detienen a la mujer y al hijo del fallecido por arma de fuego en una vivienda de Albacete

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ALBACETE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a la mujer y al hijo del hombre de 55 años que perdía la vida tras sufrir una agresión con arma de fuego en una vivienda de Albacete, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los hechos se producían en torno a las 04.27 horas de este domingo en una vivienda situada en la Plaza Ave María de Albacete capital.

Una UVI trasladó al herido al Hospital de Albacete, pero falleció posteriormente en el centro sanitario.

Hasta el lugar también se desplazaron Policía Local y Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.