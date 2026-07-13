La DGT pone en marcha una nueva campaña de control de alcohol y drogas, presente en el 28% de siniestros

La DGT pone en marcha hoy una nueva campaña de control de alcohol y drogas, presente en el 28% de siniestros - DGT

La campaña se presenta en Albacete y Cuenca junto a la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos

MADRID/CUENCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado este lunes una nueva campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas al volante que se mantendrá hasta el domingo 19 de julio. El alcohol es el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y estuvo presente en el 28% de los registrados en 2024, con 273 fallecidos.

Así lo ha anunciado la DGT, que ha señalado que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará los controles en las carreteras, con la colaboración de las policías autonómicas y locales que se sumen a la iniciativa para reforzar también la vigilancia en vías urbanas.

Según ha argumentado, el número de fallecidos en siniestros viales en los que al menos una persona conductora dio positivo en la prueba de alcoholemia se incrementó en un 9% en 2024, en relación con el año anterior, y en un 24% sobre 2019.

Asimismo, ha puesto de relieve que la Memoria 2024 de hallazgos toxicológicos en víctimas de siniestros de tráfico, elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Intcf), reveló que el 34% del total de los conductores fallecidos y sometidos a autopsias y análisis toxicológico dieron positivo a alcohol y un 16,4% a drogas. En el 23% de conductores fallecidos la tasa de alcohol detectada era superior a 1,20 mg/l.

De este modo, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Álvaro Gómez, ha afirmado que "los datos ponen de manifiesto que las acciones preventivas siguen siendo imprescindibles para reducir la siniestralidad vial asociada al alcohol y las drogas".

"Aunque se ha avanzado en la concienciación social sobre los riesgos de conducir bajo sus efectos, la evidencia científica demuestra que la única tasa de alcohol segura al volante es la tasa cero. En esta línea, los principales organismos internacionales de seguridad vial y salud pública vienen recomendando la reducción de las tasas máximas permitidas de alcoholemia como una medida eficaz para disminuir los siniestros y sus consecuencias", ha señalado durante la presentación de la campaña a los medios.

Con el lema 'No corras, no bebas... no cambies las ruedas", voluntarios con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañarán a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles en varias provincias.

En la presentación, la presidenta de Aspaym, Mayte Gallego, ha afirmado que "toda precaución a la hora de coger el coche es fundamental". Según ha indicado, "todas estas campañas frente a las distracciones al volante, a los límites de velocidad o, como ahora, contra el consumo de alcohol y drogas, se reducen a lo mismo: un exceso de confianza que termina por jugarnos una mala pasada y que puede cambiarnos la vida en un instante para el resto de nuestros días; a nosotros o a otras personas que también están circulando".

Por eso, Gallego ha subrayado: "Es importante no caer en desmesuras, preguntarnos si estamos en condiciones de coger o no el coche y, ante cualquier desplazamiento, hacerlo con la cabeza lo más despejada posible, sin influencias externas, que nos garanticen un viaje seguro para nosotros, nuestros acompañantes y el resto de personas circulando en vehículos a motor, bicicletas o a pie".

CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL EN LA CONDUCCIÓN

En este escenario, Tráfico ha recordado que el consumo de alcohol tiene consecuencias graves sobre la conducción y la siniestralidad, como un mayor tiempo de reacción, subestimación de la velocidad y problemas de visión (efecto túnel) y de coordinación. "El resultado es que las probabilidades de sufrir un siniestro aumentan de manera considerable y se multiplican aún más en combinación con otras drogas".

De este modo, ha subrayado que el riesgo se incrementa incluso dentro de los márgenes legales permitidos, y los efectos son cada vez más agudos a medida que aumenta la concentración. "Con una tasa de 0,5 g/l en sangre, el riesgo de sufrir una colisión se multiplica por dos, con 0,8 g/l es cinco veces mayor y con 1,5 g/l, hasta veinte veces más", ha agregado.

ALBACETE Y CUENCA

La campaña de la DGT se ha presentado también en Albacete, por parte del subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa; la jefa provincial del sector de tráfico, Cruz Hernando, el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Juan Ramón Villalba y la presidenta de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), Elena Verdú.

El subdelegado provincial del Gobierno ha recordado que "la única tasa de alcohol segura al volante es 0,0", instando a los conductores a ejercer con responsabilidad y conducir en plenas facultades físicas y mentales, y no bajo los efectos del alcohol y las drogas, así como al entorno a "ser consecuente y tratar de impedir que otras personas que hayan bebido cojan el coche, y nunca subir a un vehículo con esas personas".

"Un solo accidente ya es una tragedia y en 2024 llegamos a tener 273 fallecidos en las carreteras. Más de uno de cada cuatro de ellos tuvieron relación con el alcohol", ha apuntado el subdelegado, insistiendo en la prevención y responsabilidad como únicos garantes de seguridad al volante, ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

Por último, el subdelegado ha concluido recordando que además de no consumir alcohol y otras drogas al volante, es muy importante respetar los límites de velocidad, planificar con antelación el viaje, comprobar que el estado del vehículo es óptimo antes de salir a la carretera, y llevar consigo la baliza v16 para casos de posible accidente.

También en Cuenca, la subdelegada del Gobierno, María Luz Fernández, junto al jefe provincial de la Jefatura Provincial de Tráfico, Diego Cerezo; el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Juan Carlos Alonso; y el presidente de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), José Luis Mota, han presentado esta nueva campaña.

La subdelegada del Gobierno ha destacado que estas campañas sirven para concienciar y, en definitiva, salvar vidas. Ha hecho especial énfasis en que "la única tasa de alcohol segura al volante es 0,0", e instando a los conductores a ejercer con responsabilidad la conducción, "no solo con nosotros, sino también con todas las personas de nuestro entorno que se ponen al volante, tratando de impedir que cojan un coche quienes hayan bebido o ingerido drogas, y nunca subir a un vehículo con esos conductores".

Por su parte, el jefe de Tráfico ha insistido en el mensaje de precaución, responsabilidad, respeto y prevención en la conducción. "Cualquier exceso de confianza, ya sea por velocidad, distracciones o consumo de alcohol y drogas, te puede cambiar la vida para siempre, por lo que estos controles se deben entender como algo preventivo para evitar los accidentes de tráfico", ha concluido.

José Luis Mota, de su lado, ha destacado la colaboración de Aspaym con la DGT desde hace 25 años y ha dado como consejo "cumplir siempre las normas" de seguridad vial, porque lo importante "es volver". Mota ha querido felicitar a la DGT por la puesta en marcha del carnet por puntos hace 20 años, lo que considera que ha influido, "junto con campañas como esta", en el descenso de siniestros con fallecidos en carreteras.