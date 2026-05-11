DGT pone en marcha en la provincia de Toledo la campaña 'Peatones' para reforzar la seguridad vial y prevenir atropellos - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, ha presentado este l unes en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha la campaña provincial de seguridad vial 'Peatones', impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y que se desarrollará del 11 al 17 de mayo en distintos puntos de la provincia de Toledo.

En la presentación, Devia ha estado acompañado por el jefe provincial de Tráfico y coordinador regional de la DGT, Francisco Javier Caparrini, y por el capitán de la Guardia Civil Jefe del Sector de Tráfico de Toledo, ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado que "los atropellos en las vías urbanas y no urbanas son un problema grave, pero prevenible y prioritario para los responsables de tráfico", recordando además que "cada atropello afecta no solo a las familias, sino también al entorno social donde se produce".

Carlos Ángel Devia ha explicado que las principales causas que influyen en este tipo de siniestros son el exceso de velocidad, las distracciones al volante, la falta de visibilidad en pasos de peatones, la invasión de espacios reservados para peatones y determinadas conductas de riesgo por parte de los propios viandantes.

En este sentido, ha alertado de que, en lo que va de año, el 37% de las víctimas mortales registradas en la provincia de Toledo han sido consecuencia de atropellos. "Es una cifra preocupante que nos obliga a reforzar la concienciación y la prevención", ha señalado.

El subdelegado del Gobierno ha lanzado además un mensaje dirigido tanto a conductores como a peatones. A los primeros, les ha pedido "respetar los límites de velocidad, mantener una atención plena al volante y dar prioridad al peatón cuando corresponda". A los peatones, les ha recomendado utilizar siempre los pasos señalizados y evitar distracciones.

Asimismo, ha apelado a las áreas de urbanismo e infraestructuras de los municipios para que las zonas reservadas a peatones "se mantengan despejadas y seguras", evitando situaciones que obliguen a los viandantes a invadir la calzada.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico de la DGT, Francisco Javier Caparrini, ha explicado que esta campaña tiene un carácter eminentemente informativo y de concienciación: "No se trata de una campaña punitiva, sino de una campaña informativa y de prevención cuyo único objetivo es mejorar la seguridad vial".

Caparrini ha recordado que el peatón "también forma parte de la circulación vial y de las estadísticas de siniestralidad", señalando que el pasado año el 20% de las personas fallecidas en accidentes de tráfico en Castilla-La Mancha eran peatones.

Además, ha advertido del aumento de las distracciones provocadas por el uso del teléfono móvil y ha recordado que "el paso de peatones no es un seguro de vida", insistiendo en la importancia de comprobar siempre que se puede cruzar con seguridad.

Vigilancia en zonas de especial interacción El capitán de la Guardia Civil Jefe del Sector de Tráfico de Toledo ha destacado que la campaña abordará la seguridad de los peatones desde una doble perspectiva: la protección del propio peatón y la convivencia con el resto de usuarios de la vía.

En este sentido, ha señalado que el peatón es "probablemente el colectivo más vulnerable" dentro del entorno vial, recordando además que "todos somos peatones en algún momento del día".

Durante esta semana, se intensificarán las labores de vigilancia, control e información en travesías, pasos de peatones, zonas escolares y espacios de especial tránsito peatonal, así como en aquellas vías donde exista una mayor interacción entre peatones y vehículos.

La campaña provincial contará, además de con la Guardia Civil de Tráfico, con la colaboración de los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina.