El 4 de diciembre salen a la venta las entradas para el Doo Wop Fever de La Roda encabezado por Jay Siegel (The Tokens)

ALBACETE, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura de La Roda, Luis Fernández, acompañado por José Adrián Serrano, promotor y director del Doo Wop Fever, han presentado esta mañana todos los detalles de la nueva edición de 2024 que llega a su sexta edición "por todo lo alto" y con un cartel de "auténtico lujo".

Una cita que tendrá lugar entre el 1 y el 3 de marzo de 2024, y en la que se reunirán cuatro de las formaciones más representativas de este género vocal de los años 50 de Europa y EEUU y cuyas entradas saldrán a la venta el próximo lunes, 4 de diciembre en globalentradas.com, al precio de 27 euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Cultura ha agradecido a este rodense su "implicación" y "compromiso" para poder realizar un festival como éste que se ha convertido en uno de "los más importantes de Europa" por la repercusión que tiene entre los "amantes de este género musical".

Como ha detallado el responsible del Festival, el "plato fuerte" tendrá lugar en La Casa de la Cultura el sábado día 2, con la actuación de los cuatro cabezas de cartel: The Velvet Candles (Barcelona), la más internacional y viajada banda de Doo Wop de la "piel de toro"; The Four Fenders (Reino Unido), con miembros de dos formaciones tan prestigiosas de ese país como The Metrotones o The Roomates y que por primera vez actuarán en España; The Classic Sounds, que vienen del mítico distrito neoyorquino del Bronx, cuna de algunos de los mejores grupos de este estilo surgidos en los 50 y primeros 60; y por último, la actual formación de The Tokens, liderada por el que ha sido su voz solista desde finales de los años, 50, Jay Siegel, "toda una leyenda" y que actuarán por primera vez en Europa y será "en La Roda".

Jay Siegel y The Tokens son autores y creadores de éxitos propios como 'Tonight I fell in love', 'He's in town' o 'The lion sleeps tonight', y también fabricaron éxitos para otros artistas coetáneos como The Chiffons o The Happennings. "Se puede decir que Jay Siegel y The Tokens no sólo escribieron una brillante página en la historia del Doo Wop, sino que también lo hicieron en la de la música Pop en general", ha asegurado.

José Adrián también ha señalado que en la última edición más de 600 personas de todo el mundo disfrutaron del Festival, venidas de puntos como Italia, Alemani o Bélgica y ya hay confirmados para este año personas de Estados Unidos, lo que ha hecho que se haya colgado el cartel de "complete" en los hoteles de la localidad.

OTRAS ACTIVIDADES

Además del la actividad musical se han preparado otras. El 1 de marzo se proyectará en La Caja Blanca el documental Rock'n'Roll y Malas Compañías elaborado por el músico Lauren Jordan. Tras la película, en la misma ubicación, tendrá lugar la actuación de Los D-56, banda madrileña de Rockabilly, que amenizará la prefiesta del sábado.

Y también el sábado, después de los conciertos, en la Caja Blanca está previsto un ágape mientras los asistentes disfrutan de las sesiones de Disc Jockey seleccionadas por Dolfi Hepcat, Javi Tequila y Lonesome Cat. Asimismo, el domingo 3 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, habrá un encuentro informal de los músicos de los distintos grupos en La Posada del Sol. Allí, en "plena Ruta del Quijote", se improvisará una jam acapella, "al estilo de los grupos callejeros que ensayaban bajo las farolas en las esquinas de las calles americanas de los años 50", ha explicado José Adrián Serrano.

Los distintos eventos del fin de semana serán presentados por Mar Quijada y Gustavo Castañeda, quienes ya tienen experiencia en hacer de maestros de ceremonias en los encuentros Doo Wop en España y, más concretamente, en el Doo Wop Fever.