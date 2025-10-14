Dimite por motivos personales y de salud el concejal socialista de Cuenca Adrián Martínez

Archivo - Adrián Martínez en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA - Archivo

CUENCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cuenca, Adrián Martínez, ha presentado su renuncia por motivos personales y de salud, según informa el Consistorio conquense.

Martínez ha formado parte del Equipo de Gobierno de Darío Dolz en las dos últimas legislaturas y ha sido uno de los concejales de mayor peso del Grupo Socialista, asumiendo responsabilidades en Movilidad, Servicios Públicos, Festejos y Mantenimiento Urbano y con un papel destacado en la gestión de crisis como la pandemia del coronavirus y al apagón del pasado mes de abril.

En esta última legislatura se habían reducido sus competencias y había dejado el apartado de Movilidad, aunque antes de hacerlo culminó la remodelación del servicio de transporte urbano de la ciudad, con un modelo que apostaba por un intercambiador como eje de las líneas que no cuajó y que tuvo que ser retirado apenas diez días después de su entrada en funcionamiento.

Tras el fracaso de este cambio en el transporte urbano, los partidos de la oposición habían pedido que Adrián Martínez, a pesar de no estar ya en Movilidad, asumiera responsabilidades, e incluso llevaron al Pleno de septiembre una petición de reprobación que no salió adelante por la ausencia por motivos personales de una concejal popular, que impidió que esta solicitud obtuviera los votos suficientes.

La semana pasada se conocía la baja por motivos de salud del concejal, que este martes ha formalizado su renuncia.

Sus competencias serán asumidas por el momento por el propio alcalde de Cuenca, Darío Dolz.