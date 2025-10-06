'Dipujoven' llegará a Cenizate, Tobarra e Higueruela para impulsar el ocio saludable y creativo en los pueblos

ALBACETE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, y el diputado provincial de Juventud y Deportes, Dani Sancha, han presentado este lunes el programa 'Dipujoven', una iniciativa pionera que busca acercar el ocio saludable y educativo a los y las jóvenes que viven en los pueblos de la provincia, y que llegará a Cenizate, Tobarra e Higueruela.

La rueda de prensa, celebrada en el Palacio Provincial, ha contado con la presencia del alcalde de Cenizate, Enrique Navarro, y del concejal de Higueruela, Felipe Cano, en representación de dos de los tres ayuntamientos que acogerán las actividades, así como con representantes de los Centros y Oficinas de Juventud de la provincia y de la empresa adjudicataria, Vértice Cultural, encargada del desarrollo técnico del programa.

Cabañero ha destacado que 'Dipujoven' "nace con la idea de acercar el ocio y las oportunidades a quienes viven en nuestros pueblos, porque también ahí tiene que existir igualdad de oportunidades, incluida la de disfrutar de un ocio sano y atractivo".

La propuesta surge del convencimiento de que "cuando hablamos de despoblación, una de las cuestiones más importantes es precisamente el acceso al ocio", recordando que "hoy, hasta para trabajar, tenemos facilidades para desplazarnos, pero si queremos que la gente joven siga eligiendo vivir en nuestros pueblos, debemos ofrecerles también motivos para quedarse", ha explicado.

Así, según ha informado la Diputación en nota de prensa, ha insistido en que 'Dipujoven' quiere ser un espacio para descubrir, experimentar, formarse y disfrutar, con talleres que van desde la cocina saludable, la fotografía creativa o la inteligencia artificial, hasta dinámicas de autoestima, juegos interactivos y deportes en equipo.

En esta primera edición, 'Dipujoven' se celebrará a lo largo de tres jornadas, previstas para el 25 de octubre en Cenizate, el 15 de noviembre en Tobarra y el 13 de diciembre en Higueruela, con una previsión de entre 150 y 200 participantes por sede.

La Diputación facilitará transporte gratuito desde distintos puntos de la provincia y la comida corre a cargo de los ayuntamientos anfitriones, agradeciendo la implicación de los municipios y de las áreas de Juventud locales.

Además, el presidente ha adelantado que, de cara a la segunda edición a celebrar en 2026, el programa crecerá. "Dani ya está haciendo las cuentas para que el próximo año podamos llegar, al menos, a cinco localizaciones", lo que supondrá que la inversión suba de los 30.000 a los 50.000 euros.

INSCRIPCIONES

Por su parte, el diputado ha explicado que el programa está destinado a jóvenes de entre 12 y 18 años, y que la inscripción se podrá realizar a través de los Centros Jóvenes municipales, los técnicos de juventud o los ayuntamientos, rellenando un formulario sencillo. Ya se pueden inscribir para la cita de Cenizate y, conforme se vayan celebrando se abre el plazo de inscripción para la siguiente.

"Hemos querido que cada jornada sea un día completo, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, en el que se mezclen la gastronomía, la digitalización, el deporte, los retos colectivos y también la música. Incluso contaremos con la participación de Radio Joven de Nueva Onda, que se sumará con talleres de radio en algunos de los encuentros", ha detallado.

Cada encuentro de Dipujoven se ha diseñado como un recorrido lleno de estímulos, experiencias y emociones. A lo largo del día, los participantes podrán pasar por distintos espacios donde se mezclan el juego, la creatividad, el aprendizaje y la convivencia.

Habrá un rincón para descubrir que comer sano también puede ser divertido, con recetas saludables que ellos mismos prepararán; muy cerca, la tecnología tomará el relevo en un espacio donde la inteligencia artificial, los avatares y las redes sociales se explorarán desde la curiosidad y la responsabilidad, convirtiendo a los jóvenes en creadores digitales conscientes.

También habrá un punto de encuentro para hablar de emociones, autoestima y bienestar personal, junto a un gran desafío colectivo que invitará a reflexionar sobre el papel de la juventud en la construcción de un mundo más justo y sostenible, en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CIRCUITOS DEPORTIVOS

La energía física se vivirá intensamente en los circuitos deportivos y gymkanas, mientras que la fotografía y la edición digital pondrán el broche artístico, recogiendo las miradas más creativas de los y las jóvenes, con una exposición final de sus trabajos.

Además, en cada sede se incorporarán pequeñas acciones de puesta en valor de las tradiciones locales, conectando pasado, presente y futuro en un mismo latido juvenil.

Antes de concluir, Santi Cabañero ha aprovechado la presencia de los medios para anunciar un nuevo proyecto en el que ya trabaja el Gobierno Provincial: la creación de un Carné Joven de la Diputación de Albacete, que permita acceder con ventajas a la cultura, el deporte y otros servicios en toda la provincia.

"Queremos ponerlo en marcha, pero está en una fase muy inicial. La idea es que permita a los y las jóvenes acceder a actividades culturales, deportivas y otras muchas opciones a través de convenios con entidades y empresas. Será una herramienta más para que ser joven en nuestros pueblos, tenga ventajas reales", ha avanzado el presidente.