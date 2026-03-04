La Diputación de Albacete celebra el 10 de marzo su gran Gala del Deporte en la que otorgará 53 reconocimientos

Presentación de la Gala del Deporte en la Diputación de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete celebrará el próximo 10 de marzo, a las 19.00 horas, en el Teatro Circo de Albacete, su Gala de los Premios Provinciales al Deporte 2025, una gran cita anual que reconocerá a 53 deportistas, clubes, entidades y proyectos deportivos que han destacado durante el último año y que representan el talento, la constancia y los valores del deporte en toda la provincia.

El presidente de la institución, Santiago Cabañero, y el diputado de Deportes, Dani Sancha, han presentado este miércoles los detalles de una gala que, en palabras del propio presidente, "no es sólo un acto institucional, sino un momento de provincia, un reconocimiento colectivo a quienes nos han hecho vibrar prueba a prueba, campeonato a campeonato".

La cita podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube de Prensa de la Diputación de Albacete, ha informado la institución provincial en nota de prensa..

Con la mirada y todas las ilusiones ya puestas en ese evento, Cabañero ha subrayado el compromiso firme del Gobierno provincial con el deporte, recordando que la Diputación destina cerca de 9 millones de euros en 2026 a políticas vinculadas al Deporte, la Juventud y la Educación.

"Para nosotros el deporte es muy importante porque es una red", ha señalado, explicando que en ella la Diputación es sólo una de las piezas junto a ayuntamientos, federaciones, clubes, familias, voluntariado y, por supuesto, los propios deportistas. "Nosotros no venimos a sustituir a nadie; venimos a sumar, a coordinar, a impulsar y a vertebrar", ha afirmado.

En ese contexto, ha subrayado que la Gala de los Premios Provinciales al Deporte pretende ser "un homenaje a toda esa cadena humana que hace posible que el deporte sea una realidad viva en cada pueblo de la provincia".

PRESENCIA DE GRANDES REFERENTES DEL DEPORTE

El acto contará con la conducción de los periodistas Román Escudero y Arsenio Cañada, y tendrá como padrinos a dos referentes internacionales que simbolizan el espíritu de la cita. Por un lado, Almudena Cid, histórica de la gimnasia rítmica española y cuatro veces olímpica, ejemplo de perseverancia y trayectoria en el deporte de élite. Y, por otro, Dennis González, una de las grandes promesas de la natación artística internacional y representante de esa nueva generación que viene pisando fuerte.

Como han detallado, la gala se estructurará en dos grandes bloques de reconocimiento. El primero estará dedicado al Deporte Escolar, con 24 premios distribuidos en 15 categorías, destacando el valor formativo del deporte base. "Aquí no sólo se premian triunfos; se premian procesos, trayectorias y el trabajo diario", ha explicado Cabañero.

El segundo bloque estará dedicado al deporte técnico, con 29 premios en 11 categorías, donde se reconocerán la excelencia, las trayectorias consolidadas y el impacto social del deporte provincial.

Entre las categorías se encuentran deportistas provinciales más destacados, mejor club, mejor labor técnica, deportistas con mayor proyección, mejor evento deportivo, apoyo de empresa privada al deporte, trayectoria de toda una vida, premio de la prensa deportiva o menciones especiales, entre otras.

UN AÑO ESPECIALMENTE RELEVANTE PARA EL DEPORTE PROVINCIAL

El presidente ha enmarcado esta gala llega en un año muy significativo para el deporte en la provincia con 'apellido Diputación'

Entre esos grandes hitos figura el 25º aniversario del Circuito Provincial de Carreras Populares, que en este tiempo ha reunido a más de medio millón de corredores y corredoras en sus 45 pruebas anuales, convirtiéndose en un referente nacional y en una importante herramienta de dinamización económica y social para los municipios.

A ello se suma la celebración, el próximo 1 de septiembre, de una etapa inédita de La Vuelta a España que recorrerá la Sierra de Albacete con salida en Alcaraz y meta en Elche de la Sierra, así como la creación del Dipualba Arcos Team, primer equipo ciclista cadete impulsado por la Diputación.

"Tan importante como traer grandes eventos es crear a los deportistas del mañana", ha señalado Cabañero, defendiendo que apoyar la base es la mejor forma de construir el futuro deportivo de la provincia.

El diputado de Deportes, Dani Sancha, ha destacado el trabajo colectivo que hay detrás de la organización del evento y ha animado a la ciudadanía a participar en una gala que volverá a reunir a buena parte del tejido deportivo provincial. "La respuesta está siendo espectacular; prácticamente podemos decir que colgamos el 'no hay billetes'", ha explicado.

Sancha ha detallado que la celebración comenzará ya desde las 18:30 horas en el exterior del Teatro Circo, con diversas exhibiciones deportivas abiertas al público.

Entre ellas habrá ajedrez gigante, exhibiciones de doble minitramp a cargo del Club Trampolín Albacete y del Club Aerotramp, demostraciones de grappling y animación ambientada en el propio espíritu del Teatro Circo "Queremos que quien llegue lo haga antes y pueda disfrutar desde el primer momento de un ambiente que respire deporte", ha señalado.

Talento local también sobre el escenario La gala combinará el reconocimiento institucional con el espectáculo, apostando además por el talento artístico de la provincia.

Así, contará con actuaciones del Club Palas Albacete, del Coro del IES Parque Lineal, del estudio de baile urbano Life Dance Studio, y concluirá con un ejercicio aéreo acompañado de música en directo protagonizado por artistas almanseños.

Sancha ha querido agradecer especialmente el trabajo del equipo técnico del Teatro Circo, del Servicio Provincial de Deportes, de los clubes participantes, patrocinadores y colaboradores, así como el respaldo de las familias y de los propios deportistas.

53 HISTORIAS QUE REPRESENTAN A TODA LA PROVINCIA

En total, la gala reconocerá 53 trayectorias y proyectos deportivos, desde jóvenes promesas del deporte escolar hasta referentes internacionales, pasando por clubes históricos, entrenadores, árbitros, iniciativas solidarias y entidades que hacen posible el crecimiento del deporte en el territorio.

"Esta gala no es una foto; es una declaración de principios", ha afirmado Sancha. Una declaración que resume la forma en la que la Diputación entiende el deporte: como motor de valores, de cohesión territorial y de oportunidades para la juventud.

El próximo 10 de marzo, la provincia volverá a mirarse en el espejo de su deporte y a celebrar, juntos, el orgullo de una tierra que cree en el esfuerzo, en el talento y en el trabajo compartido.