Diputación de Albacete impulsa la adherencia a la medicación en el medio rural con el sistema SPD, ya en 30 municipios

El presidente de la Diputación de Albacete visita la farmacia de Tiriez para conocer de primera mano un servicio que mejora la autonomía de las personas mayores. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha visitado este lunes la farmacia rural de Tiriez, en el término municipal de Lezuza, para conocer en primera persona el funcionamiento del Servicio Profesional Farmacéutico de Adherencia mediante Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD), ya implantado en 30 municipios.

Se trata de un programa que la institución provincial desarrolla de la mano del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete con el fin de mejorar la salud y la autonomía de las personas mayores en el medio rural, ha informado la Diputación en un comunicado.

Acompañado por el presidente del Colegio, Pablo Silvestre; el alcalde de Lezuza, Alfonso Avendaño, y la diputada provincial de la zona, Yolanda Ballesteros, Cabañero ha comprobado, desde la farmacia de Luis Antonio Martínez López, cómo este sistema ayuda a garantizar que las personas mayores sigan correctamente sus tratamientos.

"El objetivo de este convenio es facilitar que nuestros vecinos y vecinas más mayores puedan tomar correctamente su medicación y, por tanto, seguir viviendo en sus casas y en sus pueblos", ha explicado el presidente provincial.

Tal y como ha señalado, los sistemas personalizados de dosificación organizan la medicación en blísteres semanales según la pauta prescrita, evitando olvidos o errores que pueden provocar desde ineficacia del tratamiento hasta problemas de salud más graves.

"Muchas personas mayores están polimedicadas y a veces necesitan ayuda para gestionar bien la medicación. Con este sistema evitamos que se olviden dosis o que se repitan por error, algo que puede provocar intoxicaciones o problemas importantes. Esto les da autonomía y les permite seguir arraigados en su municipio, seguir en sus casas, que es el mejor hotel del mundo", ha afirmado.

El programa, impulsado por la Diputación en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete, se desarrolla actualmente en 30 municipios rurales de la provincia, con especial atención a aquellos con población envejecida o más afectados por la despoblación. En conjunto, alrededor de 250 pacientes se benefician ya de este sistema en toda la provincia.

La Diputación destina actualmente 80.000 euros de financiación anual a este convenio; una inversión que ha ido creciendo progresivamente desde su puesta en marcha.

"Es un programa con el que estamos muy satisfechos", ha señalado Cabañero, destacando que el retorno social es evidente: "Lo que nos cuentan alcaldes y alcaldesas es que los usuarios y usuarias están muy contentos, y los farmacéuticos y farmacéuticas también".

Además de mejorar la seguridad en la toma de medicamentos, el sistema genera un contacto periódico entre pacientes y profesionales sanitarios.

"El propio funcionamiento del programa hace que los y las pacientes tengan que pasar por la farmacia varias veces a la semana: cuando recogen su medicación y cuando devuelven el blíster para comprobar que se ha tomado correctamente. En pueblos pequeños eso también ayuda a combatir la soledad no deseada, porque en las farmacias conocen a sus pacientes y pueden detectar si alguien no está bien", ha explicado.

FUNCIONAMIENTO

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete, Pablo Silvestre, ha detallado el funcionamiento de este servicio profesional, cuyo objetivo principal es garantizar la adherencia al tratamiento farmacológico.

"Es la farmacia quien custodia la medicación del paciente y quien semanalmente revisa que no haya cambios en el tratamiento. Después prepara el SPD, que son los blísteres donde se organiza toda la medicación según la pauta que debe seguir el paciente", ha explicado.

Cada semana, el farmacéutico entrega el nuevo dispositivo y recoge el anterior para comprobar que el tratamiento se ha seguido correctamente.

"La adherencia a los tratamientos es uno de los grandes déficits que tenemos en general en el sistema sanitario. Este proyecto nació pensando en personas mayores de más de 80 años y polimedicadas, con el objetivo de ayudarles a mantenerse el mayor tiempo posible en su entorno habitual", ha explicado.

Según ha recordado, el proyecto surgió precisamente del trabajo conjunto entre el Colegio y la Diputación para reforzar la calidad de vida en el medio rural y contribuir a que la población pueda permanecer en los pueblos.

Durante la visita a la farmacia, el presidente provincial ha podido conversar con Encarnación López Moya, vecina de Tiriez y usuaria del servicio, que a sus casi 86 años recoge cada semana su medicación organizada en este sistema.

"Esto está muy bien, muy bien. No han podido sacar otra cosa tan buena", ha explicado con naturalidad al hablar de cómo le ayuda este sistema a seguir correctamente su tratamiento.

Encarnación reconoce que antes le resultaba más difícil organizar las pastillas: "No me acordaba. Estaban en la caja y no sabía si me las había tomado o no". Ahora, asegura, lo tiene mucho más sencillo: "Yo me las tomo cuando me toca cada día".

Testimonios que, como ha subrayado Cabañero, explican mejor que cualquier dato el valor de este programa. "Lo que buscamos es exactamente esto: que personas como Encarnación puedan seguir viviendo en su pueblo con tranquilidad y con seguridad. Y este servicio lo hace posible", ha señalado.

El presidente provincial ha agradecido especialmente la implicación del Colegio Oficial de Farmacéuticos y de los profesionales que trabajan en las farmacias rurales porque "sin su colaboración este programa sería imposible", ha afirmado.