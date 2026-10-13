La Diputación de Albacete se suma a solicitar la declaración de zona gravemente afectada para Madrigueras

Pleno en la Diputación de Albacete. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha anunciado este martes que la Institución provincial también solicitará formalmente al Gobierno de España la declaración de Madrigueras como zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, tras las devastadoras inundaciones sufridas por la localidad el pasado 2 de octubre, que provocaron importantes daños materiales y se cobraron la vida de una vecina.

Cabañero lo ha manifestado al inicio del Pleno extraordinario correspondiente al mes de octubre celebrado este martes, que ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a la fallecida y hacia el conjunto del pueblo.

Según informa la Diputación, el presidente ha explicado que, debido al carácter extraordinario de la sesión y a la urgencia de la situación, la iniciativa no ha podido incorporarse al orden del día, por lo que se formalizará la petición mediante un decreto de Presidencia que podrá ser ratificado posteriormente por el Pleno en una sesión ordinaria.

Cabañero ha señalado, además, que esta solicitud se plantea "más allá de posibles ayudas que en su momento este pleno tenga que valorar", dejando así abierta la puerta a que la propia Diputación estudie y articule medidas económicas de apoyo a la localidad en función de las necesidades detectadas y de la evaluación de los daños.

LA DIPUTACIÓN DE LEÓN RENUEVA SU CONFIANZA EN SEDIPUALB@

En otro orden de asuntos, el pleno ha aprobado la renovación del convenio de colaboración que permite a la Diputación de León continuar utilizando Sedipualb@, la plataforma de administración electrónica desarrollada por la Diputación de Albacete.

La institución leonesa se incorporó a este sistema en 2019 y, siete años después, ha decidido dar continuidad a su participación en un proyecto que se ha consolidado como una herramienta de referencia para la modernización de la gestión pública y la tramitación electrónica en administraciones de todo el territorio nacional.

A través de Sedipualb@, las administraciones pueden avanzar en la digitalización de sus procedimientos, simplificar trámites, optimizar recursos y mejorar la atención que prestan a la ciudadanía, aprovechando soluciones tecnológicas comunes sin necesidad de desarrollar individualmente todas las herramientas.