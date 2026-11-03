La Diputación de Ciudad Real adquiere el legado fotográfico de Herrera Piña con 350.000 imágenes de 50 años de historia

La Diputación de Ciudad Real adquiere el legado fotográfico de Herrera Piña. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha adquirido el legado fotográfico del fotoperiodista Manuel Herrera Piña, compuesto por unas 350.000 imágenes que documentan la historia de la provincia desde 1950, con el objetivo de garantizar su conservación, incorporarlo al patrimonio público y facilitar su consulta a través de un portal digital que estará disponible próximamente.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, durante el acto de recepción del legado fotográfico de Herrera Piña, celebrado en el Archivo General de la institución provincial, donde ha estado acompañado de los vicepresidentes Adrián Fernández y María Jesús Pelayo, así como miembros de la familia del fotoperiodista y responsables del Archivo.

Valverde ha destacado la importancia de recuperar este extenso archivo documental, que recoge acontecimientos históricos, transformaciones urbanas, celebraciones populares y numerosas escenas de la vida cotidiana de los municipios ciudadrealeños durante más de siete décadas.

En este sentido, ha considerado que se trata de un "día importante para la provincia", puesto que la obra de Herrera Piña, que durante su trayectoria profesional trabajó para distintos medios de comunicación, podrá conservarse como parte del patrimonio provincial y quedar al alcance de las generaciones futuras.

El presidente de la institución ha agradecido expresamente a la familia del fotógrafo, especialmente a sus tres hijos y a su esposa, su disposición para que este legado pase a manos públicas.

Además, ha subrayado que el verdadero valor del archivo va mucho más allá de las fotografías de los acontecimientos que fueron noticia.

Herrera Piña también retrataba el entorno, los escenarios y las circunstancias que rodeaban cada suceso, dejando constancia de numerosos detalles de la vida cotidiana.

De este modo, el fondo incluye imágenes del paisaje urbano de los municipios, celebraciones populares, acontecimientos festivos y numerosos episodios de la historia reciente de Ciudad Real.

UNA ADQUISICIÓN DE 120.000 EUROS

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Adrián Fernández, ha destacado que las 350.000 instantáneas permitirán conocer mejor la identidad de la provincia a través de una historia gráfica que comienza en los años cincuenta.

Fernández también ha reconocido las particularidades administrativas de una adquisición de estas características, al tratarse de un patrimonio que no dispone de escrituras convencionales, y ha agradecido el trabajo de los servicios de Secretaría de la institución para hacer posible la operación.

En representación de la familia, Manuel Herrera, hijo de Herrera Piña, ha explicado que el acuerdo económico se alcanzó rápidamente y ha asegurado que el principal interés de los herederos no era obtener dinero, sino garantizar que el contenido pudiera difundirse y ser disfrutado por toda la provincia.

UN PORTAL PARA CONSULTAR LAS FOTOGRAFÍAS

La intención de la Diputación es que el archivo no quede únicamente almacenado, sino que pueda convertirse en una herramienta de consulta y divulgación.

Para ello, la institución habilitará un portal propio que permitirá acceder al fondo fotográfico, aprovechando las posibilidades que ofrecen los soportes digitales para gestionar una colección de semejante volumen.

Asimismo, Valverde ha planteado la organización de exposiciones que permitan mostrar progresivamente las imágenes, tanto a través de iniciativas impulsadas por la propia Diputación como mediante la colaboración con otras entidades y organizaciones.

El objetivo es que investigadores, estudiosos y ciudadanos puedan utilizar este patrimonio para profundizar en el conocimiento de la provincia y recuperar una parte de su memoria colectiva.

EL FOTÓGRAFO QUE RETRATÓ MEDIO SIGLO DE HISTORIA

Manuel Herrera Piña fue uno de los fotoperiodistas más destacados de la provincia durante la segunda mitad del siglo XX.

Comenzó su trayectoria profesional en 1955 en la revista deportiva Arco y posteriormente trabajó durante varias décadas como redactor gráfico del diario Lanza.

A lo largo de su carrera colaboró con medios nacionales como ABC, Marca y Pueblo, además de ejercer como corresponsal gráfico de las agencias Europa Press y EFE. Desde 1967 también fue corresponsal de Televisión Española en Ciudad Real.

Su cámara documentó acontecimientos políticos, sociales, culturales y deportivos, así como las tradiciones y la vida cotidiana de los municipios de la provincia, dejando un valioso testimonio gráfico de su evolución.