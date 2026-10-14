La Diputación de Ciudad Real adquiere el legado fotográfico de Manuel Herrera Piña con 300.000 instantáneas

Firmado en la Diputación el contrato de adquisición del legado fotográfico de Manuel Herrera Piña, testimonio de la historia y la identidad de la provincia - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha formalizado este miércoles con la familia del fallecido fotoperiodista Manuel Herrera Piña el contrato de adquisición de su legado fotográfico, integrado por alrededor de 300.000 imágenes, testimonio gráfico de la historia de Ciudad Real y su provincia durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX.

La operación permitirá incorporar este extenso fondo documental al patrimonio de la institución provincial, garantizar su conservación y facilitar su conocimiento y aprovechamiento con fines culturales, históricos y de investigación, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La firma del contrato se ha llevado a cabo con la viuda del fotógrafo, Antonia Núñez Gómez, y sus hijos María Luisa, Juan Antonio y Manuel Herrera Núñez, en un acto que culmina las gestiones desarrolladas desde el Área de Organización Interna, que está gestionada por el vicepresidente Adrián Fernández Herguido.

Está previsto que el archivo fotográfico sea trasladado en un plazo aproximado de quince días a las dependencias del Archivo Provincial, dependiente del Servicio de Patrimonio de la Diputación.

Valverde ha expresado su satisfacción por la culminación de un proceso que permitirá preservar para las generaciones futuras un conjunto de imágenes de excepcional interés para conocer la evolución de la provincia, sus acontecimientos más relevantes, sus transformaciones urbanas y sociales y la vida cotidiana de sus habitantes.

El presidente de la Diputación ha trasladado a la familia el respeto y la admiración que merece la trayectoria profesional de Manuel Herrera Piña, de quien ha destacado su capacidad para documentar durante más de cincuenta años la realidad provincial a través de su objetivo. Ha incidido, además, en que el valor de su trabajo trasciende la cobertura de los acontecimientos informativos que marcaron cada época.

En concreto, ha subrayado que una de las principales singularidades del legado reside precisamente en aquellas fotografías que el profesional realizó más allá de los motivos que justificaban inicialmente su presencia en determinados lugares. Imágenes de calles, edificios, paisajes, personas y escenas cotidianas que, aunque en su momento pudieran parecer secundarias desde el punto de vista informativo, han adquirido con el paso del tiempo una extraordinaria relevancia histórica y documental.

Valverde ha explicado que, en muchas ocasiones, una fotografía tomada hace cuarenta o cincuenta años permite descubrir aspectos de la realidad que entonces pasaron inadvertidos. Ha señalado que, junto al acontecimiento que ocupa el primer plano, aparecen elementos del entorno que hoy ofrecen información de enorme interés sobre la configuración de las ciudades, las costumbres y las formas de vida de generaciones anteriores.

A su juicio, esa capacidad de las imágenes para adquirir nuevos significados con el transcurso del tiempo constituye uno de los principales valores del archivo de Herrera Piña, cuya riqueza documental podrá apreciarse en toda su dimensión una vez que se conozca y estudie el conjunto del material adquirido.

El presidente de la Diputación ha manifestado igualmente su voluntad de que el legado no se limite a permanecer custodiado en las dependencias provinciales, sino que pueda ponerse a disposición de instituciones, entidades culturales, investigadores y organizaciones interesadas en su contenido, siempre con las correspondientes garantías de conservación y utilización.

Ha mencionado, entre otras posibilidades, el interés que ya ha mostrado el Colegio de Arquitectos por este patrimonio gráfico, aunque ha precisado que las oportunidades de aprovechamiento serán mucho más amplias a medida que se avance en el conocimiento y estudio de los fondos.

Valverde ha querido transmitir a la familia la seguridad de que la Diputación tiene el firme propósito de conservar, estudiar y dar a conocer el legado, de manera que puedan contribuir a enriquecer el conocimiento de la historia provincial. También ha expresado su convencimiento de que el archivo ofrecerá nuevos descubrimientos y permitirá recuperar imágenes de acontecimientos, lugares y personas que forman parte de la memoria colectiva de Ciudad Real.

Asimismo, ha precisado que la adquisición representa una buena noticia para la provincia, no solo por la incorporación de un patrimonio fotográfico de estas características, sino también por las posibilidades que ofrece para futuros trabajos de investigación, publicaciones, exposiciones y otras iniciativas de divulgación cultural.

Y ha hecho especial hincapié en el valor sentimental, etnográfico y emocional de las imágenes, que permitirán a distintas generaciones reconocer escenarios de su pasado, recuperar recuerdos y aproximarse a la realidad de una provincia que ha experimentado profundas transformaciones durante las últimas décadas.

SATISFACCIÓN Y ORGULLO

Por su parte, Antonia Núñez Gómez, viuda de Manuel Herrera Piña, ha expresado su satisfacción y orgullo por el acuerdo alcanzado, especialmente por lo que supone para mantener vivo el recuerdo de su marido y dar continuidad al reconocimiento de una trayectoria profesional a la que dedicó buena parte de su vida.

Manuel Herrera hijo ha agradecido a la Diputación su disposición para hacerse cargo del legado y asumir la responsabilidad de conservarlo. Ha expresado el deseo de su familia de que el conjunto de fotografías pueda ser conocido por la ciudadanía y que el trabajo desarrollado por el fotoperiodista Herrera Piña durante décadas reciba la consideración y el reconocimiento que merece.

Ha valorado de manera especial que la adquisición permita preservar la unidad de un archivo de estas dimensiones y garantizar su permanencia como un patrimonio accesible para las generaciones futuras.

Tras la firma, el vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández Herguido, ha explicado las particularidades administrativas que ha requerido la operación, tanto por las características y el volumen del fondo fotográfico como por la necesidad de determinar el procedimiento adecuado para su adquisición, conservación y ubicación definitiva.

Fernández ha señalado que desde el primer contacto que estableció con la familia ha sido necesario coordinar diferentes actuaciones administrativas y técnicas para hacer posible la incorporación del archivo al patrimonio provincial. En este proceso han intervenido distintos servicios de la Diputación, según ha explicado, con el objetivo de garantizar que la transmisión del legado se realizara con todas las garantías.

No ha dudado en poner de manifiesto el interés que ha existido desde el primer momento por alcanzar un acuerdo con la familia y encontrar una solución que permitiera mantener unido el conjunto documental y asegurar su adecuada conservación.

Con la formalización del contrato de adquisición y compra del Legado de Herrera Piña se completa una etapa fundamental de este proceso y se abre una nueva fase centrada en el traslado, la custodia y el posterior tratamiento del material fotográfico.

La incorporación del legado de Manuel Herrera Piña al Archivo Provincial permitirá preservar una parte significativa de la memoria visual de Ciudad Real y su provincia. Se trata de un patrimonio construido a lo largo de décadas de ejercicio del fotoperiodismo que, además de documentar acontecimientos históricos, políticos, sociales y culturales, conserva innumerables testimonios de la vida cotidiana y de la identidad de los pueblos y ciudades del territorio ciudadrealeño.