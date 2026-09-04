La Diputación de Ciudad Real aprueba 17 millones para inversiones y para obras y gastos corrientes en los pueblos

Pleno en la Diputación de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes, durante la sesión plenaria ordinaria, una modificación de crédito por importe de 16.963.642,18 euros que refuerza "de manera significativa" los recursos que la Institución provincial pone a disposición de todos los municipios de la provincia. Del montante global, 15 millones de euros se concentran en dos importantes líneas de apoyo a los ayuntamientos, la realización de actuaciones y el gasto corriente.

La operación presupuestaria incrementa en 10 millones de euros la dotación del Plan Extraordinario de Obras 2026, una cuantía que procede íntegramente del remanente de tesorería para gastos generales de la Diputación y que amplía la capacidad inversora de los consistorios para abordar actuaciones y proyectos en sus respectivos municipios, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Por otra parte, incorpora, mediante un crédito extraordinario, 5 millones de euros para el Plan Extraordinario de Gasto Corriente 2026, financiados igualmente con remanente de tesorería.

La modificación presupuestaria incluye, además, 900.000 euros para el proyecto 'Una provincia más segura', destinado a la implantación de una red de cámaras de videovigilancia para seguridad ciudadana en 25 municipios. En este caso, la financiación no procede del remanente, sino de la reordenación de una partida de idéntica cuantía inicialmente consignada para inversiones relacionadas con seguridad vial. Cada uno de los municipios incluidos en este programa recibe 36.000 euros para la implantación de su sistema de videovigilancia.

Otro de los apartados destacados del expediente de modificación de créditos afecta a la red provincial de carreteras. La Diputación incorpora 766.092,18 euros para la mejora del drenaje superficial de la carretera CR-1225, entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+350, en Tomelloso.

Junto a las grandes partidas destinadas a los municipios, la modificación de crédito recoge diferentes subvenciones nominativas vinculadas a la actividad sociocultural y turística, la atención a las personas y distintos proyectos de interés provincial. En el Área de Impulso Sociocultural y Turístico se han consignado 12.000 euros para los ayuntamientos de Almuradiel, Caracuel y Socuéllamos.

En materia cultural se incorporan otros 39.150 euros. La Asociación de Cervantistas recibe 5.000 euros para el XVI Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas; el Club Deportivo Molino SoySport 31.150 euros para el proyecto de turismo activo y cultural Camino del Quijote; y la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento del Altar, 3.000 euros para la celebración de su CC aniversario.

El expediente recoge, igualmente, 6.400 euros en subvenciones nominativas del Área de Atención a las Personas. Asimismo, se consignan 240.000 euros para dos actuaciones de carácter cultural del Colegio de Médicos de Ciudad Real y la Ruta Avilista.

En términos presupuestarios, la modificación asciende exactamente a 16.963.642,18 euros, de los que 5,9 millones corresponden a créditos extraordinarios y 11.063.642,18 euros a suplementos de crédito.

ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN GEOPARQUES UNESCO DE ESPAÑA

Por otro lado, el pleno ha aprobado la adhesión de la Diputación Provincial de Ciudad Real a la Asociación Geoparques Unesco de España como ente gestor del Geoparque Volcanes de Calatrava. Ciudad Real, un acuerdo que refuerza la integración del proyecto en la estructura que reúne a los geoparques españoles reconocidos por la Unesco.

Entre otros asuntos aprobados en la sesión plenaria figuran también distintas subvenciones nominativas destinadas a ayuntamientos y entidades culturales y deportivas, así como varios cambios de finalidad solicitados por municipios sobre ayudas concedidas previamente, sin que estos últimos impliquen incremento alguno de las cantidades inicialmente asignadas.

En el ámbito del Área de Promoción de la Identidad y Tradiciones en la Provincia, la Corporación provincial ha aprobado 4.700 euros en subvenciones nominativas para cinco ayuntamientos. Dentro de la misma área, el pleno ha dado luz verde a 11.370 euros en subvenciones nominativas para distintas iniciativas deportivas.

CRÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, la diputada provincial socialista Irene Ruiz, ha denunciado el "absoluto caos" que existe en los pagos de la Diputación a los ayuntamientos y las dificultades que está provocando en numerosos municipios. "Siento decirle que esto sí que está siendo histórico porque nunca antes la Diputación había pagado tan sumamente mal", ha espetado al presidente, Miguel Ángel Valverde.

Ruiz ha citado algunos ejemplos como los 360.000 euros pendientes en Fuente el Fresno, 400.000 euros en Herencia, 270.000 en Carrión de Calatrava o 230.000 euros en Albaladejo. A ellos ha sumado su propio municipio, Villarta de San Juan, al que hasta la semana pasada la Diputación debía 554.000 euros desde el mes de abril y con todo justificado.

"Más de medio millón de euros. ¿Usted se imagina lo que esto puede suponer en un ayuntamiento donde su presupuesto total es de aproximadamente dos millones?", ha preguntado.

La diputada socialista ha explicado que los retrasos están obligando a muchos ayuntamientos a recurrir a operaciones de tesorería, adelantar recursos propios, retrasar inversiones o soportar importantes tensiones de tesorería.

"Mientras ustedes presumen de ayudar a los municipios, en lugar de auxiliarnos nos están asfixiando", ha lamentado Irene Ruiz, quien ha recordado además que la Diputación está recibiendo más ingresos que nunca procedentes del Estado.

POLÉMICA POR EL AGUA

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Bolaños, ha pedido durante el pleno al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, que defienda "de verdad" los intereses de la provincia y ha puesto como ejemplo lo ocurrido con el agua.

"Se puede estar diciendo que se va a defender el agua y después no hacer nada", ha mantenido, añadiendo que "para pedir agua delante de una cámara sí, pero para reclamar donde corresponde que existan esos recursos, no".

Bolaños ha explicado que el Grupo Socialista registró dos escritos, los días 2 y 9 de julio, preguntando si la Diputación había presentado alegaciones sobre cuestiones importantes de la planificación hidrológica, sin obtener respuesta. Por ello, ha señalado que "llega el momento y no presenta la institución ni una sola alegación".

Para el portavoz socialista, ahí está la diferencia entre las declaraciones y los hechos porque "defender el agua es hacer alegaciones, como ha hecho la Junta de Comunidades, defender el agua es presentar propuestas y pelear por los recursos hídricos".

En contestación, Miguel Ángel Valverde ha defendido la necesidad de alcanzar "un gran acuerdo nacional" en materia de agua que permita movilizar recursos allí donde sean necesarios y afrontar con soluciones estructurales los problemas que afectan especialmente al Alto Guadiana y al sector agrario de la provincia.

Valverde ha sostenido que la acción de la Diputación no debe medirse únicamente por la presentación de alegaciones, sino por su capacidad para impulsar diagnósticos y reclamar soluciones.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el estudio hidrogeológico promovido por la Institución provincial sobre las masas de agua subterránea, con el que, según ha recordado, se ha podido constatar técnicamente la situación del acuífero y disponer de una base sobre la que plantear medidas.

Valverde ha reclamado actuaciones que permitan recuperar y reutilizar aguas residuales, movilizar recursos hídricos, ejecutar infraestructuras y abordar los trasvases desde una perspectiva nacional.