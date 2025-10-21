Diputación de Ciudad Real aprueba inversiones por cuatro millones para impulsar la igualdad, el deporte y el medio rural

La portavoz de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, acompañada por el vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha aprobado una inversión global de cuatro millones de euros destinada a fomentar la igualdad de oportunidades, apoyar el deporte base, reforzar las agrupaciones de Protección Civil de la provincia y promover el desarrollo del medio rural.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, acompañada por el vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, tras la Junta de Gobierno celebrada este martes.

Zarco ha destacado que esta cifra refleja el compromiso firme del presidente Miguel Ángel Valverde con "un modelo de crecimiento sostenible, centrado en las personas y orientado al desarrollo equilibrado de la provincia".

Entre los acuerdos adoptados figura una convocatoria de subvenciones para asociaciones que fomenten la igualdad y el respeto a la diversidad sexual, con un presupuesto de 100.000 euros y un máximo de 5.000 euros por entidad, repartidos en dos ejes, igualdad de género y atención a personas LGTBI.

En el ámbito deportivo, la Junta ha aprobado la convocatoria de monitores de multideporte para el curso 2025/2026, con 50.000 euros de dotación, y el Plan de Escuelas Deportivas, con 150.000 euros, que permitirá a los ayuntamientos organizar actividades para niños en edad escolar.

Otro de los puntos destacados es la convocatoria de ayudas a agrupaciones de Protección Civil, dotada con 500.000 euros, que beneficiará a las 46 agrupaciones registradas, con una media de 10.869 euros por entidad para la adquisición de equipamiento.

Asimismo, se ha aprobado la resolución de ayudas a los Grupos de Desarrollo Rural, que recibirán un total de 230.000 euros para financiar sus gastos de funcionamiento.

En materia educativa y cultural, la Diputación ha dado luz verde a los programas 'Un Paseo Real', con 20.585 euros para 33 ayuntamientos, y 'La Diputación en tu colegio', con 1.082.730 euros que beneficiarán a 96 municipios.

El capítulo de empleo incluye el Plan de Empleo para entidades sin ánimo de lucro, con 335.104 euros para contratar a personas desempleadas en riesgo de exclusión social. "Este plan complementa el impulsado por la Junta y refuerza el papel del tercer sector", ha apuntado Zarco.

Finalmente, se han aprobado dos anticipos reintegrables. Uno de un millón de euros al Ayuntamiento de Campo de Criptana para la remodelación de la plaza de Pozo Hondo y la mejora de infraestructuras municipales, y otro de 484.787 euros a Torrenueva para ejecutar el nuevo parque municipal.

"Son cuatro millones de euros que ponemos a disposición de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos, fomentar la igualdad y el deporte, apoyar el tejido social y avanzar hacia una provincia más cohesionada y con más oportunidades", ha concluido la portavoz.