Diputación de Ciudad Real cerró 2025 con 123 millones de remanente y PSOE reclama que ese "músculo" llegue a los pueblos

Pleno en la Diputación. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real cerró el ejercicio de 2025 con 123 millones de euros de remanente de tesorería, un patrimonio neto de 619,4 millones y una deuda a largo plazo reducida hasta los 1,09 millones, unas cifras que han protagonizado el debate político durante el pleno extraordinario celebrado este miércoles.

La Corporación provincial ha aprobado, con la abstención del Grupo Socialista, la Cuenta General de 2025, que recoge 220,9 millones de euros en ingresos reconocidos y 204,2 millones en obligaciones dentro de un presupuesto que, después de las modificaciones introducidas durante el ejercicio, alcanzó los 270,4 millones.

Al término del año se habían abonado 195,5 millones, alrededor del 95,7% de las obligaciones reconocidas. Además, 74,1 millones correspondieron a recursos destinados a otras administraciones públicas, fundamentalmente relacionados con la cooperación económica con los municipios.

Las cuentas reflejan también un crecimiento del balance de la institución desde los 620,08 millones de 2024 hasta los 649,8 millones de euros, mientras el patrimonio neto ha pasado de 579,86 a 619,49 millones. En sentido contrario, la deuda a largo plazo ha caído desde 6,50 hasta 1,09 millones.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha definido la Cuenta General como "un documento técnico" y ha defendido que acredita una institución "totalmente saneada". Según ha señalado, parte de esta fortaleza financiera procede también del incremento de los ingresos derivados de la participación en los tributos del Estado.

Valverde ha asegurado que esa buena situación económica está teniendo reflejo en los municipios y ha cifrado en más de 100 millones de euros las transferencias previstas a los ayuntamientos durante este año, frente a una media anual que ha situado entre los 45 y los 50 millones en ejercicios anteriores.

EL PSOE: "NO TIENE UN PROBLEMA DE DINERO, SINO DE MODELO"

Una interpretación muy distinta ha hecho el portavoz socialista, José Manuel Bolaños, que ha aprovechado precisamente la situación financiera de la Diputación para cuestionar el destino de sus recursos.

"La Diputación no tiene ningún problema de dinero, lo que tiene es un problema de modelo", ha afirmado Bolaños, que considera que las cuentas deben analizarse atendiendo a cuánto de ese dinero termina convertido en servicios, inversiones y apoyo efectivo a los ayuntamientos.

El portavoz socialista ha asegurado que los municipios "han pasado del auxilio a la asfixia" y ha puesto como ejemplo el incremento de los costes que soportan por servicios como la gestión de residuos o el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS).

Según ha indicado, las aportaciones municipales a este último han aumentado más de un 19% durante la legislatura.

Bolaños también ha señalado que la Cuenta General refleja un incumplimiento de la regla de gasto superior a 15 millones, que obliga a elaborar un plan económico-financiero, y ha reclamado utilizar el remanente para incrementar el apoyo al gasto corriente, mejorar caminos o crear un fondo para consistorios con dificultades de tesorería.

Además, ha afirmado que, entre una docena y una quincena de municipios consultados por su grupo, las cantidades pendientes de recibir de la Diputación superarían ya los cuatro millones de euros, citando los casos de Valdepeñas, El Torno y Porzuna.

Valverde ha rechazado que los ayuntamientos estén financiando a la Diputación y ha explicado que determinados pagos pendientes dependen de la justificación previa de subvenciones anteriores.

También ha desvinculado a la institución provincial de las subidas de las tasas de basura, que ha relacionado con las nuevas obligaciones legales y fiscales en materia de residuos.

676.000 EUROS PARA LOS PUEBLOS Y NUEVAS AYUDAS DEPORTIVAS

Más allá de la Cuenta General, el pleno ha aprobado 676.000 euros en subvenciones nominativas para inversiones y gasto corriente municipal. De ellos, 532.000 euros financiarán actuaciones concretas y otros 144.000 contribuirán al funcionamiento ordinario de once pequeños municipios.

La mayor ayuda, de 230.000 euros, irá a Puebla de Don Rodrigo para adquirir un solar y crear un complejo municipal de piscina, ocio y esparcimiento.

Otros 302.000 euros se repartirán entre 16 municipios para actuaciones como parques, asfaltado, accesibilidad, mobiliario urbano o alumbrado navideño.