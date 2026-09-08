Diputación Ciudad Real dispone 7 millones para que ayuntamientos afronten gastos de Seguridad Social del Plan de Empleo

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, y el vicepresidente cuarto, Adrián Fernández. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha anunciado la aprobación de un Plan de Empleo propio de la Institución provincial, dotado con 7 millones de euros, que permitirá a los ayuntamientos de la provincia afrontar el pago de la Seguridad Social que no cubre el Plan de Empleo de la Junta de Comunidades, cofinanciado por la Diputación, y destinar recursos a nuevas contrataciones.

Zarco, que ha comparecido en la habitual rueda de prensa para informar de los últimos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno acompañada por el vicepresidente cuarto y responsable del Área de Evaluación Interna, Adrián Fernández, ha destacado que la convocatoria pretende "dar oxígeno a los ayuntamientos" para realizar contrataciones necesarias y evitar que tengan que afrontar con recursos propios la parte que no financia la Junta de Comunidades, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

El plan se articula en dos modalidades. La primera contará con 3.117.871 euros para financiar la parte correspondiente a la Seguridad Social que no asume el Plan de Empleo de la Junta de Comunidades, cofinanciado por la Diputación. La segunda dispondrá de 3.852.123 euros para la contratación de nuevos trabajadores.

La portavoz ha recordado que la Diputación ha destinado 6,8 millones de euros al Plan de Empleo Junta de Comunidades-Diputación y ha diferenciado esta aportación del Plan de Empleo propio que la Institución provincial pone cada año a disposición de los municipios. En este último caso, serán los propios ayuntamientos los que decidan, en función de sus necesidades, si destinan los recursos a cubrir la Seguridad Social que no financia el plan regional o a efectuar nuevas contrataciones.

Zarco ha explicado que los ayuntamientos podrán solicitarlo una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, ha precisado que se podrán incluir contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2026.

En relación con las nuevas contrataciones, ha señalado que el periodo mínimo será de un mes y ha insistido en que serán los municipios quienes determinen su duración. Así, si optan por contratos de un mes podrán llegar a más personas, mientras que si los realizan por periodos de tres o seis meses el número de contratados será menor. "Lo que priorizamos aquí es la autonomía de los ayuntamientos, que ellos decidan cómo y en qué quieren hacer esas contrataciones para lo que necesiten en cada momento", ha señalado.

GASTOS DE FENAVIN

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado los gastos correspondientes a Fenavin 2027, junto con los pliegos de prescripciones administrativas y técnicas necesarios para proceder a su licitación, con un presupuesto de más de cuatro millones de euros. Zarco ha explicado que con esta decisión se inicia formalmente la actividad correspondiente a Fenavin 2027, aunque ha recordado que la Diputación viene trabajando en la próxima edición desde la finalización de la feria celebrada en 2025.

La portavoz ha definido la Feria Nacional del Vino como una actividad "fundamental" para la provincia y para su sector agroalimentario, especialmente para el vitivinícola, y ha recordado que actualmente se está desarrollando la campaña de vendimia. Ha señalado que se trabaja con el propósito de que Fenavin vuelva a ser un éxito, como considera que lo fueron Fenavin 2025 y Fenavin Match 2026, y ha situado como objetivo primordial mantener su orientación comercial.

En este sentido, ha defendido una feria en la que "lo que prime sea el negocio" y el beneficio para los productores de vino, tanto de la provincia como del conjunto del país, dado el carácter nacional del certamen. Preguntada por los próximos plazos, Zarco ha explicado que los pliegos deben salir ahora a licitación y que posteriormente la tramitación de Fenavin seguirá su curso habitual.

AYUDAS A FESTEJOS TAURINOS

La portavoz del Gobierno de la Diputación ha informado también de la aprobación de una segunda convocatoria de subvenciones a municipios de la provincia para la organización de eventos taurinos, dotada con 700.000 euros. Zarco ha comentado que esta nueva convocatoria viene a completar la inicial y que ha sido necesario realizar una modificación de crédito debido a la multitud de solicitudes presentadas por los ayuntamientos para la celebración de este tipo de festejos.

Otro de los acuerdos dados a conocer por Zarco ha sido la aprobación de la convocatoria de ayudas correspondiente al programa 'La Diputación en tu Colegio', cuyo objetivo es contribuir durante el curso escolar 2026/2027 a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los colegios públicos de titularidad municipal.

El programa tendrá una duración de cuatro meses desde el 1 de septiembre de 2026 y será ampliable el próximo año con cargo al presupuesto del ejercicio 2027. Se trata, a juicio de Zarco, de una convocatoria con criterios objetivos en la que cada centro escolar o CRAS recibirá 5.789 euros, con independencia del número de alumnos o unidades que tenga. La convocatoria está dotada con 1.128.855 euros y está destinada a atender las necesidades de 193 colegios de la provincia de Ciudad Real.

EDUCACIÓN DE 2 A 3 AÑOS

En el turno de preguntas, se ha referido a la educación de 2 a 3 años y a la convocatoria de ayudas de la Junta de Comunidades, después de que esta cuestión fuera planteada también en el último Pleno de la Diputación. Ha sostenido que la educación de 2 a 3 años "no es gratuita" en los términos en los que se está trasladando, porque la subvención que la Junta concede a los ayuntamientos en función de las plazas de cada escuela infantil no cubre la totalidad de los costes.

Ha señalado que los usuarios no tienen que pagar, pero que la parte que no cubre la Administración regional debe ser asumida por los ayuntamientos, lo que obliga a las entidades locales a destinar recursos que podrían emplearse en otros servicios o actividades.

Asimismo, ha explicado por qué la Diputación no se ha acogido a la convocatoria de la Junta para 'La flauta mágica'. Según ha indicado, las bases establecen que el personal que trabaja en estos centros debe disponer de una determinada titulación para acceder a la subvención y el personal de la Diputación cuenta con otra titulación que le permite desarrollar ese trabajo, pero que no cumple ese requisito concreto de la convocatoria. "No es lógico que ellos acusen de una cuestión que sus propias bases, su propia convocatoria, no nos permite acogernos", ha dicho.

A continuación ha extendido sus críticas a la financiación regional de otros servicios que prestan los ayuntamientos y ha citado la ayuda a domicilio y las plazas de residencia como ejemplos en los que, según ha precisado, las entidades locales tienen que asumir parte de los costes.

Por último, el vicepresidente cuarto de la Diputación, Adrián Fernández, ha intervenido en el turno de preguntas para denunciar que este martes no se ha prestado el servicio de transporte escolar en el instituto de Malagón.

Fernández ha calificado lo ocurrido como un "fracaso estrepitoso en el inicio del curso escolar" y ha reiterado que, al menos en este centro, no ha habido transporte escolar.