La Diputación de Ciudad Real justifica no enviar bomberos a La Mierla acusando a la de Guadalajara de no usar sus medios

Camiones del SCIS de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha redoblado este viernes su ofensiva contra el Gobierno de Castilla-La Mancha para justificar la decisión de no enviar efectivos del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) al incendio de La Mierla, en Guadalajara, apoyándose para ello en unas imágenes de maquinaria pesada, propiedad de la Diputación de Guadalajara, estacionada en las instalaciones provinciales de Alovera.

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación ciudadrealeña, Rocío Zarco, ha comparecido para acusar al Ejecutivo regional de desarrollar una campaña de "descalificaciones", "falsedades" y "ruido partidista" hacia la Institución provincial con el objetivo, según ha afirmado, de ocultar su gestión del incendio de la Sierra Norte.

Zarco ha exigido la rectificación del consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien criticó a la Diputación por no enviar a medios, y ha llegado a reclamar la dimisión de Emiliano García-Page al considerarlo "máximo responsable" tanto de la gestión del incendio como de las críticas dirigidas contra la Diputación de Ciudad Real.

La portavoz ha defendido que la negativa a trasladar bomberos a Guadalajara fue adoptada por los mandos operativos ante el riesgo de dejar sin capacidad suficiente de respuesta a la provincia de Ciudad Real, donde todas las comarcas se encontraban en riesgo extremo de incendio.

Esta ha sido también la explicación ofrecida durante los últimos días por el presidente provincial, Miguel Ángel Valverde, quien ha sostenido que la decisión respondió exclusivamente a criterios técnicos y a la necesidad de garantizar la cobertura de los parques de bomberos ciudadrealeños.

Como principal argumento contra la gestión del dispositivo de Guadalajara, Zarco ha mencionado unas imágenes grabadas en las instalaciones de la Diputación de Guadalajara en Alovera, donde aparecían motoniveladoras, camiones, vehículos con cubas y dos antiguos camiones de bomberos.

"Mientras la Junta no destinaba ni movilizaba todos sus recursos disponibles", ha afirmado Zarco, la Diputación de Guadalajara tenía supuestamente esos medios "sin utilizar", pese a encontrarse a menor distancia del incendio que los parques del SCIS de Ciudad Real.

Sin embargo, la propia Diputación de Guadalajara había aclarado ya que los medios útiles para actuar en la emergencia se encontraban desplegados sobre el terreno y que los dos camiones de bomberos que aparecían en el vídeo estaban retirados del servicio tras haber llegado al final de su vida útil.

No obstante, las instalaciones de Alovera no constituyen uno de los parques operativos de bomberos del CEIS de Guadalajara. Allí se encuentra el Centro Comarcal Guadalajara-Sur, junto con talleres y maquinaria vinculada a los servicios provinciales de Infraestructuras y Centros Comarcales.

ZARCO PIDE LA DIMISIÓN DE GARCÍA-PAGE

Pese a estas explicaciones, Zarco ha acusado al Gobierno regional de intentar convertir a la Diputación de Ciudad Real en un "cabeza de turco" y ha considerado una "bajeza moral y ética" que se cuestione la solidaridad de los trabajadores del SCIS.

"La solidaridad no puede ejercerse a costa de dejar desprotegidos a casi 500.000 habitantes", ha manifestado la portavoz, quien ha recordado las intervenciones realizadas por los bomberos provinciales en los incendios registrados durante los últimos días en Huertezuelas, Picón, Hinojosas de Calatrava, Puertollano y Retuerta del Bullaque.

La Diputación de Ciudad Real mantiene así que no disponía de efectivos suficientes para enviar una dotación a más de 300 kilómetros sin reducir peligrosamente la cobertura provincial.

La Junta, por el contrario, ha señalado que Ciudad Real fue la única diputación castellanomanchega que no aportó bomberos provinciales al dispositivo de Guadalajara, mientras que consorcios como el de Albacete sí desplazaron efectivos y vehículos especializados.

Zarco ha concluido su intervención reclamando que cesen las críticas contra el SCIS y señalando directamente al presidente autonómico: "Si alguien tiene que dimitir, ese tiene que ser Emiliano García-Page".