Diputación Ciudad Real moviliza más de 22,4 millones, 15 de ellos para obras en pueblos y 7,4 para gasto corriente

Pleno en la Diputación. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este miércoles una modificación de créditos de 22,4 millones de euros que permite reforzar el apoyo económico a los ayuntamientos de la provincia con nuevas partidas para la realización de obras y gasto corriente.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, ha explicado que esta operación de tesorería contempla la puesta a disposición de los consistorios de 15 millones de euros adicionales para obras, que elevan el montante global hasta los 35 millones de euro, así como un incremento de 7,38 millones de euros para gasto corriente, que permite alcanzar los 10 millones de euros en este concepto.

A ello se suma una partida de 80.000 euros destinada al Plan de Conectividad, orientado a mejorar la cobertura en núcleos rurales mediante tecnología satelital, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante su intervención, Valverde ha reconocido las dificultades que atraviesan los ayuntamientos para ejecutar inversiones, dando la razón a la reflexión planteada por el portavoz socialista, José Manuel Bolaños, sobre los problemas de adjudicación de obras.

Ha señalado que factores como la complejidad administrativa, la escasez de profesionales cualificados o los tiempos de licitación están condicionando la ejecución de los proyectos.

A pesar de ello, ha subrayado que la Diputación ha optado por reforzar el apoyo económico y adelantar la convocatoria del Plan Extraordinario, ya que siempre se ha aprobado en el último trimestre, con el objetivo de que los consistorios dispongan de más tiempo para desarrollar sus actuaciones.

En este sentido, ha destacado que esta medida supone una oportunidad para que los consistorios puedan planificar mejor sus inversiones y aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha explicado que el adelanto del plan responde precisamente a la necesidad de facilitar su ejecución y evitar los problemas derivados de los plazos.

Asimismo, ha apuntado que el programa contempla la posibilidad de que los propios ayuntamientos ejecuten determinadas obras directamente, especialmente aquellas de menor envergadura, favoreciendo además la generación de empleo local.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Bolaños, ha valorado positivamente la medida y ha anunciado el voto favorable de su grupo.

No obstante, ha advertido de las dificultades reales que están encontrando los municipios para ejecutar las obras, con licitaciones que quedan desiertas o retrasos en los procesos, y ha propuesto abrir un debate para estudiar fórmulas que permitan adaptar mejor estos fondos a las necesidades municipales.

El presidente de la Diputación ha recogido esta propuesta y ha mostrado su disposición a analizar alternativas que contribuyan a mejorar la aplicación de los recursos, reiterando el compromiso de la institución provincial con los ayuntamientos y los pueblos de la provincia.

La sesión, que ha sido convocada con carácter extraordinario, ha servido también para dar cuenta del informe resumen del control interno y del informe general de control financiero de la actividad económica de la Diputación Provincial, correspondientes al ejercicio anterior, documentos elaborados por el servicio de Intervención que reflejan la supervisión y fiscalización de la gestión económica de la institución.