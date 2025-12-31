La Diputación de Cuenca concede más de 238.000 euros para 204 programas deportivos de 102 ayuntamientos

El diputado de Deportes, Abel Fresneda. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cuenca ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para programas deportivos de entidades locales, con una inversión total de 238.409,09 euros, destinada a financiar 204 programas deportivos impulsados por 102 ayuntamientos de la provincia.

Tal y como ha destacado el diputado de Deportes, Abel Fresneda, esta convocatoria "responde al compromiso de la Diputación con el deporte como un servicio público esencial, que contribuye a mejorar la salud, la convivencia y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la provincia, especialmente en el medio rural".

Las ayudas, gestionadas a través del Servicio de Deportes, permiten apoyar iniciativas como escuelas deportivas municipales, programas de verano deportivo, mantenimiento físico, actividades para grupos específicos y actividades singulares, favoreciendo una práctica deportiva continuada y adaptada a las necesidades de cada municipio, según ha informado la Institución provincial en una nota de prensa.

Fresneda ha remarcado que "desde la Diputación seguimos trabajando para que ningún municipio se quede atrás en el acceso a actividades deportivas, apoyando tanto el deporte base como propuestas dirigidas a colectivos específicos".