La Diputación de Cuenca organiza ocho presentaciones literarias en la Semana de Libros en Otoño del 3 al 6 de noviembre

La vicepresidenta y diputada de Cultura de la Diputación de Cuenca, Marian Martínez. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha organizado una nueva edición de la Semana de Libros en Otoño, una iniciativa cultural que se celebrará del 3 al 6 de noviembre y que reunirá ocho presentaciones literarias que han sido editadas por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial y que giran en torno a diferentes temáticas relacionadas con la historia, el patrimonio, las tradiciones, la poesía y la cultura de la provincia.

Las actividades tendrán lugar en la Cámara de Comercio de Cuenca, situada en la calle Calderón de la Barca, número 26, con dos presentaciones cada jornada, programadas a las 19.00 y a las 20.00 horas, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Marian Martínez, ha destacado la diversidad de las obras incluidas en esta programación, que permite acercarse a distintos aspectos de la identidad cultural conquense a través de la literatura, la investigación histórica y la creación artística.

En este sentido, Martínez ha señalado que "esta Semana de Libros en Otoño constituye una oportunidad para conocer nuevas publicaciones que abordan nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio desde perspectivas muy diferentes, contribuyendo a su conocimiento y difusión".

La programación comenzará el martes 3 de noviembre, a las 19.00 horas, con la presentación de Al calor de la lumbre.

Cuentos y leyendas moteñas y manchegas, de Bibiano Rodrigo, una publicación centrada en las narraciones y tradiciones populares de La Mancha.

A las 20.00 horas será el turno de Javier Chaler, que presentará Análisis gráfico del cartel de la Semana Santa, una obra dedicada al estudio de esta manifestación artística vinculada a una de las principales celebraciones tradicionales.

El miércoles 4 de noviembre, Marta Díaz presentará a las 19.00 horas 'Cuaderno de viaje. Cuenca', mientras que a las 20.00 horas Miguel Ángel Ortega dará a conocer Huécar, una publicación cuyo título remite a uno de los elementos más representativos del paisaje conquense.

La tercera jornada, el jueves 5 de noviembre, comenzará a las 19.00 horas con Antonio Lázaro y su obra 'Cuaderno de la garza. Haikus y otros poemas fluviales', una propuesta poética vinculada al paisaje y al mundo de los ríos.

Posteriormente, a las 20.00 horas, Eduardo Soto presentará La tea.

La Semana de Libros en Otoño concluirá el viernes 6 de noviembre con dos publicaciones relacionadas con la historia y el territorio provincial.

A las 19.00 horas, Miguel Salas y Marino Poves presentarán Correspondencia entre Fermín Caballero y José Torres Mena, una obra centrada en el intercambio epistolar entre estas dos figuras históricas.

Finalmente, a las 20.00 horas, Manuel Amores presentará Torrubia del Campo de la Tierra de Uclés, con la que se cerrará esta edición.