Diputación de Cuenca reparte 400.000 euros de las ayudas Cuenca Inclusiva a asociaciones y entidades de carácter social

CUENCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca va a poner a disposición de las asociaciones y entidades de carácter social ayudas por valor de 400.000 euros dentro de la convocatoria de Cuenca Inclusiva que beneficiarán a medio centenar de solicitantes.

Así se desprende de la resolución provisional publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia tras la valoración por parte de los servicios técnicos de los proyectos presentados, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Una resolución contra la que cabe presentar alegaciones los interesados en un plazo de diez días hábiles desde este lunes.

La diputada de Servicios Sociales, Eva García, ha detallado que dentro de la convocatoria existen dos modalidades siendo beneficiarias de la primera Aspadec y Aframas con una ayuda de 60.000 euros cada una de ellas.

Mientras que en la modalidad B han sido 48 las asociaciones y entidades beneficiadas con ayudas que van desde los 2.000 hasta los 11.000 euros.

García ha señalado que estas ayudas constituyen el pilar fundamental del área de Servicios Sociales pues contribuye en gran medida a fraguar una sociedad más justa con aquellas personas que más lo necesitan y se hace de la mano de quienes están trabajando sobre el terreno y conocen de primera mano las necesidades.

En este sentido, ha destacado que muchos de los programas que se presentan están dirigidos a la atención sanitaria de las personas afectadas como los que llevan a cabo Cadig Crisol con personas con discapacidad intelectual.

En otras ocasiones se busca sensibilizar y divulgar sobre los efectos de enfermedades como la esclerosis múltiple, y en otras se busca mejorar la convivencia de distintos colectivos como el proyecto 'Enredando barrios' de la Fundación Mayores.