La Diputación de Guadalajara contribuirá con casi 550.000 euros al mantenimiento del Plan Corresponsables

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara y la Consejería de Igualdad del Gobierno regional están ultimando un convenio por el que la institución provincial se hará cargo de la financiación del Plan Corresponsables 2025 que correspondería aportar a los pueblos de la provincia de hasta 10.000 habitantes que están adheridos al mismo.

Pendiente de perfilar los últimos flecos del acuerdo de colaboración entre administraciones, el texto, en el que la Consejería de Igualdad y la Diputación de Guadalajara llevan trabajando durante el último mes, establece ya la cantidad que va a aportar esta administración para que el desarrollo del Plan Corresponsables en la anualidad 2025 no tenga ningún coste para los municipios de Guadalajara con población inferior a 10.000 habitantes: 549.449,14 euros, que se abonarán en un solo pago en el primer trimestre de 2026.

Según informa la Diputación, dicho convenio es la plasmación administrativa de un compromiso que anunciaron públicamente el pasado 12 de septiembre tanto el presidente, José Luis Vega, como la consejera, Sara Simón, durante la celebración de la Recepción de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Guadalajara.

LA MOCIÓN DEL PP AL PRÓXIMO PLENO "NO TIENE NINGÚN SENTIDO"

La fase avanzada en la que se encuentra el convenio entre la Diputación y la Consejería de Igualdad y la proximidad de su firma hace, a juicio de la diputada delegada de Bienestar Social, Igualdad y Ciudadanía, Margarita Morera, que "la moción que ha presentado el Grupo Popular sobre este tema al próximo pleno de la Diputación quede sin sentido alguno".

En dicha moción, el PP pide, en dos puntos distintos, que la cofinanciación correspondiente a los pueblos de la provincia sea asumida bien por el Gobierno regional o bien por la Diputación Provincial.

"En el convenio queda claro que la financiación del 75% del Plan Corresponsables es de la Consejería y del Ministerio de Igualdad, y que el 25% de aportación de los ayuntamientos lo asume la Diputación", ha precisado la diputada, por lo que ha instado al Grupo Popular a retirar la moción.

A su entender, "lo importante del Plan Corresponsables es que tenga continuidad y que todas las administraciones se impliquen para que el conjunto de la sociedad interiorice que las tareas del hogar y de los cuidados familiares sean totalmente compartidas entre hombres y mujeres".

En este sentido, ha pedido también al Grupo Popular que, además de retirar la moción, insten a sus compañeros de otras provincias a reclamar a las diputaciones gobernadas por su partido --Ciudad Real y Toledo-- a hacerse cargo de la cofinanciación que corresponda a los ayuntamientos de esas provincias como va a hacer aquí la de Guadalajara.

"Sabemos que las diputaciones con Gobiernos del PSOE --Albacete, Cuenca y Guadalajara-- sí se han comprometido a la cofinanciación que corresponda a los pueblos de dichas provincias, pero de las gobernadas por el PP no se ha escuchado todavía ningún anuncio en ese sentido", ha concluido.