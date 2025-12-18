Diputación Guadalajara financiará 11.163.000 euros de inversiones en 434 núcleos de población con el FIM 2026

Junta de Gobierno de la Diputación. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

El Fondo de Inversiones Municipales (FIM) de la Diputación de Guadalajara para el año 2026 llegará a 434 núcleos de población de la provincia, que recibirán en su conjunto un total de 11.163.000 euros para financiar proyectos de construcción, rehabilitación y mejora de infraestructuras de titularidad municipal.

La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria, la resolución de las tres convocatorias que componen este Fondo de Inversiones Municipales (FIM) para el año 2026, una vez se han evaluado las solicitudes presentadas y se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada una de ellas.

La convocatoria dirigida a municipios con una población inferior a 1.000 habitantes, pedanías y Eatims, concentra más de la mitad del presupuesto del FIM 2026, con una dotación total de 6.435.000 euros, que se distribuirán entre 400 entidades locales, ha informado la Diputación en nota de prensa.

De esta cantidad, 6.003.000 euros corresponden a 249 municipios con menos de 1.000 habitantes y 24 Eatims y 432.000 euros a 127 barrios y pedanías. Esta línea de ayudas establece una subvención máxima de 7.000 euros para cada núcleo de población que tenga la consideración de pedanía o barrio; de 18.000 euros para cada Eatim y cada municipio de la provincia de hasta 100 habitantes; de 24.000 euro para municipios que tengan entre 101 y 250 habitantes; y de 35.000 euro para municipios entre 251 y 999 habitantes.

En la convocatoria destinada a municipios de la provincia con una población de entre 1.000 y 20.000 habitantes, se beneficiarán un total de 24 ayuntamientos, a los que se asigna una subvención de 72.000 euros por municipio, alcanzado un importe total de 1.728.000 euros.

Por último, la convocatoria dirigida a los municipios cabecera de comarca afectados por la despoblación beneficiará a 10 ayuntamientos, con una dotación total de 3.000.000 euros. Cada uno de ellos recibirá una subvención de 300.000 euros, con el objetivo de concentrar servicios y recursos para dar cobertura a su entorno territorial.

Los proyectos financiados por el FIM 2026 podrán ejecutarse hasta del 30 de noviembre de 2026 en el caso de los municipios con menos de 1.000 habitantes, pedanías y Eatims, y hasta el 30 de abril de 2027 para los municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes y los municipios cabecera de comarca afectados por la despoblación.

ARREGLO DE CAMINOS

La Diputación de Guadalajara financiará con 30.000 euros la reparación de los caminos vecinales y viales públicos de El Cardoso de la Sierra que resultaron afectados por el incendio que se produjo el pasado mes de septiembre en la Sierra de Tamajón.

La Junta de Gobierno ha aprobado, en sesión extraordinaria, el convenio que firmará con el Ayuntamiento de la localidad para sufragar el coste de estas actuaciones. El paso de vehículos pesados destinados a la extinción del incendio provocó daños en varios viales públicos y caminos vecinales del municipio, siendo uno de los más afectados el camino de acceso a la balsa de agua utilizada para la lucha contra incendios.

Las obras previstas buscan restablecer la funcionalidad de estas vías, garantizar la accesibilidad a explotaciones agrícolas y ganaderas, y contribuir a la recuperación medioambiental y socioeconómica de la zona afectada. Los gastos que se financiarán con la subvención de la Diputación serán los de la ejecución de las obras de reparación y los derivados de la elaboración de la memoria técnica y económica.

CONVENIOS CON ZARZUELA Y VILLARES

Por otro lado, la Diputación de Guadalajara ha aprobado los convenios de colaboración que la Institución provincial firmará con los Ayuntamientos de Zarzuela de Jadraque y Villares de Jadraque, por importe de 15.000 euros cada uno, destinados a financiar la contratación de la redacción del proyecto para la reparación del puente que conecta ambos municipios.

Esta infraestructura resultó gravemente dañada como consecuencia de las intensas lluvias registradas el pasado 8 de marzo, lo que ha provocado la interrupción de una vía de comunicación esencial para el normal desarrollo de la actividad diaria de ambas localidades y para la adecuada prestación de servicios básicos.

En virtud de estos convenios, los ayuntamientos podrán contratar una empresa que elabore el proyecto técnico necesario para acometer la reparación del puente, una actuación prioritaria por la importancia estratégica de esta infraestructura para la conectividad y la cohesión territorial de la zona.

Asimismo, y dada la naturaleza compartida de la infraestructura --cuya titularidad corresponde al 50 por ciento a cada uno de los municipios- -y el evidente interés común en restablecer la comunicación entre ambos municipios, los ayuntamientos de Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque han acordado formalizar un convenio de colaboración entre ambas localidades.