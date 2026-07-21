Diputación de Guadalajara suministra más de 30 toneladas de pienso para alimentar ganado en pueblos de la Sierra Norte

Diputación suministra más de 30 toneladas de pienso para alimentar ganado en pueblos de la Sierra Norte. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha enviado este martes más de 30 toneladas de pienso para alimentación de ganado en explotaciones situadas en pueblos afectados por el incendio de la Sierra Norte y cuyos titulares llevan varios días sin poder dar de comer a los animales.

Para atender esta necesidad de los ganaderos de la Sierra Norte, la Diputación ha habilitado un contrato de emergencia con dos proveedores para el suministro del pienso. Igualmente, ha coordinado con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de las labores de lucha contra el incendio las condiciones de las rutas de reparto y los permisos para que los camiones puedan pasar hasta las explotaciones ganaderas.

Uno de los envíos, de 21.000 Kg, se realiza con la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG). El pienso se va a distribuir entre 13 explotaciones ganaderas situadas en 10 pueblos de la Sierra Norte: Gascueña de Bornova, Zarzuela de Jadraque, Villares de Jadraque, Bustares, La Bodera, El Ordial, Arroyo de Fraguas, La Nava, Prádena de Atienza y Aldeanueva de Atienza. Estas diez explotaciones ganaderas suman en total 3.523 cabezas: 1.323 vacas, 1.400 vacas y 800 cabras.

Por otra parte, la Diputación ha acordado con otro proveedor --El Arca de Noé-- otro envío de un camión cargado con 10.000 Kg de pienso para dos explotaciones de ganado ovino situadas en las localidades de Hiendelaencina y Villares de Jadraque, que entre ovejas y cabras suman en torno a 1.500 animales.

Además, la Diputación ha habilitado un número de teléfono para que los ganaderos de la Sierra Norte puedan comunicar posibles nuevas incidencias: 681 01 29 57.