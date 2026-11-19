Foto de familia de la presentación de presupuestos de la Diputación de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara contará en 2027 con un presupuesto de más de 104 millones de euros, una cifra que supera por primera vez en su historia los 100 millones y que representa un incremento del 7,08% respecto al ejercicio anterior.

Entre las principales novedades de estas cuentas destaca la duplicación de la dotación del programa Focodem (Fondo de Cooperación y Desarrollo Municipal), destinado a municipios de menos de 1.000 habitantes, pedanías y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (Eatim), que alcanzará los 5,18 millones de euros, así como una partida extraordinaria de 350.000 euros para los pueblos de la Sierra Norte afectados por el incendio de La Mierla.

El presidente de la Institución provincial, José Luis Vega, ha presentado este jueves el proyecto presupuestario, acompañado por los integrantes del equipo de Gobierno, y ha destacado que las cuentas mantienen la línea de los últimos ejercicios con el objetivo de mejorar los servicios públicos, las infraestructuras y las inversiones en los municipios de la provincia.

Vega ha explicado que se trata de un presupuesto equilibrado, sin déficit, que aumenta en casi siete millones el de 2026. De ese incremento, más de las tres cuartas partes se concentran en los capítulos destinados a servicios e inversiones, que suman 76,5 millones de euros, el 73,23% del presupuesto total.

Unas cuentas que este mismo jueves se entregan a los distintos partidos políticos y que se llevarán a pleno para su aprobación, previsiblemente el próximo 5 de diciembre.

INVERSIONES

En el apartado de inversiones, los capítulos 6 y 7 alcanzan conjuntamente los 31 millones, lo que representa el 30,22% de las cuentas provinciales. Las inversiones reales que ejecuta directamente la Diputación ascienden a 19,9 millones de euros, mientras que las transferencias de capital para financiar actuaciones municipales se elevan a 11,6 millones, un 9,47% más que en el ejercicio anterior.

Entre las principales novedades de este último capítulo figura el incremento hasta los 5,18 millones de euros del programa Focodem, cuya dotación se duplica para que los municipios de menos de 1.000 habitantes, pedanías y Eatim puedan ejecutar pequeñas inversiones. Como ejemplo, Vega ha señalado que los municipios de menos de 100 habitantes pasarán de recibir 9.000 a 18.000 euros.

El presidente provincial ha defendido que esta medida permitirá a los ayuntamientos decidir directamente qué actuaciones necesitan sus localidades. Preguntado por el incremento de las inversiones en un año electoral, ha rechazado que responda a ese calendario y ha asegurado que la Diputación lleva siete ejercicios aumentando los recursos destinados a los municipios.

"No es porque sea año electoral por lo que duplicamos", ha afirmado, para explicar que la Institución ha decidido que sean los propios ayuntamientos, a través de sus alcaldes y alcaldesas, quienes ejecuten las inversiones porque son quienes mejor conocen las necesidades de cada localidad, incidendo también en que para 2027 la Institución también recibirá más dinero del Estado, unos 82 millones.

En cuanto a las inversiones directas, la red de carreteras provinciales contará con 7,15 millones de euros, un 25,4% más que en 2026. Y entre las actuaciones destacadas ha reseñado el proyecto de circunvalación de Sigüenza, que pretende reducir el tráfico que atraviesa su casco histórico y contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad teniendo también en cuenta que se opta a ser Patrimonio de la Unesco.

Otra de las inversiones destacadas para el próximo ejercicio es una partida de un millón de euros para la creación de un centro de eventos comarcal en Molina de Aragón, mediante la rehabilitación de tres antiguas naves de almacenamiento de grano de la extensión agraria, que se transformarán en un espacio cubierto para actividades culturales, sociales y multitudinarias.

A estas actuaciones se suman 1,6 millones de euros para la rehabilitación de las Salinas de Imón, cerca de Sigüenza; 1,23 millones para ejecutar las obras del Centro de Innovación Territorial de Mondéjar; y casi 900.000 euros para continuar los trabajos de la Mina Santa Catalina, en Hiendelaencina, dentro del proyecto turístico El País de la Plata.

En materia de patrimonio, los convenios con el Obispado de Sigüenza-Guadalajara alcanzarán los 2,5 millones de euros. De ellos, 1,6 millones se destinarán a la rehabilitación de iglesias, entre ellas la Catedral de Sigüenza; 500.000 euros irán destinados a la recuperación de la iglesia de San Martín de Molina de Aragón, que será desacralizada y cedida al Ayuntamiento para usos municipales, y otros 400.000 euros, a la restauración del patrimonio artístico.

350.000 EUROS PARA LOS PUEBLOS DEL INCENDIO DE LA MIERLA

Otra de las partidas destacadas es la destinada a los municipios afectados por el incendio forestal de La Mierla, en la Sierra Norte de la provincia, que asciende a 350.000 euros y se distribuye en dos líneas. La primera, de 150.000 euros, financiará actividades culturales y turísticas durante los meses de invierno para favorecer la dinamización de los pueblos y atraer visitantes. Los otros 200.000 euros servirán para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos derivados de aprovechamientos forestales, cotos de caza, pastos y recogida de setas.

Vega ha explicado que estas compensaciones se calcularán a partir de informes técnicos de los secretarios-interventores municipales, que deberán certificar los ingresos que los ayuntamientos han dejado de percibir como consecuencia del incendio. El objetivo, ha indicado, es evitar que esa merma económica comprometa la prestación de servicios básicos como el alumbrado público o el abastecimiento de agua.

En el capítulo de servicios, que junto con los gastos corrientes suma 44,9 millones de euros, destaca también el programa 'Como en Casa', que contará con 2,35 millones, un 10,7% más que en 2026. La Diputación destinará asimismo 1,27 millones al convenio del Plan de Empleo con la Junta de Comunidades y unos 500.000 euros al Plan Corresponsables en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Otra de las novedades destacadas por el presidente será la creación de un servicio específico de coordinación de emergencias, con una dotación inicial de 135.000 euros, para mejorar la coordinación de los recursos provinciales, especialmente del Consorcio de Extinción de Incendios y del Servicio de Centros Comarcales e Infraestructuras.

Por su parte, el Fondo Complementario de Financiación del Estado, principal fuente de ingresos de la Diputación, pasará de los 76,56 millones de euros de 2026 a algo más de 82,6 millones en 2027.

La vicepresidenta primera y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, ha explicado que este aumento de los recursos estatales permite afrontar el crecimiento presupuestario y reforzar las inversiones en la provincia.