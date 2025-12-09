La Diputación mejorará con 750.000 euros las carreteras de El Cardoso y de Valdesotos, cuyas obras tardarán seis meses

Cardoso de la Sierra. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara va a realizar obras de mejora y acondicionamiento en varios tramos de dos carreteras de la Sierra Norte: la GU-187, que une El Cardoso de la Sierra con el límite de la Comunidad de Madrid, y la GU-195, que llega a Valdesotos desde Puebla de Valles. La Junta de Gobierno ha aprobado los proyectos técnicos de ambas inversiones, cuyos presupuestos suman 750.000 euros. El plazo de ejecución de cada uno de los dos proyectos es de seis meses.

Durante la ejecución de las obras no habrá cortes totales de ninguna de las dos carreteras. En ambos casos se realizarán cortes puntuales y/o desvíos provisionales por otro carril o zona alternativa, y se permitirá el paso de vehículos de emergencias.

En la carretera de El Cardoso de la Sierra se va a mejorar el tramo que va desde el punto kilométrico 18,5 hasta el límite de la provincia con un presupuesto de 299.999,99 euros, mientras que en la carretera de Valdesotos se actuará sobre varios tramos situados entre los puntos kilométricos 3,35 y 8,45 con una inversión de 449.999,98 euros.

Según informa la Institución provincial, en ambas obras se realizará un refuerzo del firme a sección completa con mezcla de hormigón bituminoso y mejora de arcenes y las correspondientes marcas viales.