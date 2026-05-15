Diputación ofrece las becas de excelencia académica Agustín Ortiz en Irlanda para jóvenes toledanos con mejores notas

El diputado provincial Daniel Arias con familias que han recibido las becas de excelencia académica de la Diputación de Toledo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo vuelve a ofrecer, por segundo año consecutivo, las becas de excelencia académica Agustín Ortiz para los jóvenes con mejor expediente de la provincia.

La convocatoria irá dirigida a 40 jóvenes de la provincia de Toledo que actualmente cursen 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Las plazas se repartirán de forma proporcional entre las comarcas de la provincia de Toledo, teniendo en cuenta el número de Institutos de Educación Secundaria existentes en cada comarca.

De esta manera, el número de plazas por comarca será: Toledo 8 plazas; Talavera de la Reina 8 plazas; Ocaña 2 plazas; La Sagra 9 plazas; Torrijos 4 plazas; La Mancha 5 plazas; Los Montes de Toledo 2 plazas; La Campana de Oropesa 1 plaza y La Jara 1 plaza, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"El principal objetivo de este programa es becar el esfuerzo de aquellos jóvenes que demuestran una gran dedicación en sus estudios, manteniendo un nivel constante de sacrificio y superación en todas las asignaturas de la Educación Secundaria Obligatoria. Creemos que debemos valorar el esfuerzo de los jóvenes de nuestra provincia, es una manera motivarles para que sigan trabajando" ha destacado Daniel Arias, vicepresidente de la Diputación y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud.

La actividad del programa se desarrollará en la ciudad de Tullamore, a 100 kilómetros de Dublín, del 26 de julio al 2 de agosto. Los participantes se alojarán con familias anfitrionas locales y realizarán actividades educativas, en un centro especializado de inglés.

Los participantes abonarán 40 euros en concepto de reserva de plaza. La beca por estudiante incluye: vuelos de ida y vuelta, desplazamiento en autobús hasta el aeropuerto de Madrid y regreso, transfer de aeropuerto a Mullingar, alojamiento completo con una familia irlandesa, tres horas diarias de clase con profesores nativos, actividades y excursiones, seguro de viaje y responsabilidad civil, y supervisión.

Podrán optar a estas becas de excelencia los alumnos con una nota media igual o superior a 9 en 1º, 2º y 3º de la ESO. La selección se basará principalmente en el expediente académico, teniendo en cuenta también las calificaciones de las dos primeras evaluaciones de 4º de la ESO, la renta familiar y el orden de solicitud en caso de empate. Será necesario presentar un certificado de notas emitido por el centro educativo.

Las plazas se adjudicarán por orden de puntuación y, si quedaran vacantes en alguna comarca, se asignarán a los alumnos con mejores resultados de la lista de espera a nivel provincial. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 3 de junio y podrá realizarse de forma presencial o a través de la sede electrónica.