La Diputación de Toledo anula un examen tras detectar incidencias en la cadena de custodia de la documentación

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha adoptado la decisión de anular un examen de un proceso selectivo actualmente en ejecución, después de que los servicios técnicos hayan detectado posibles incidencias en la cadena de custodia de la documentación vinculada a dicho procedimiento.

La Institución Provincial, según ha informado en nota de prensa, ha considerado necesario detener el proceso de manera preventiva para garantizar que todo el desarrollo de la convocatoria se realice con las máximas garantías y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Con el objetivo de esclarecer de forma completa lo ocurrido, la Diputación ha acordado la apertura de un expediente informativo, que permitirá analizar con detalle el origen de la incidencia y las medidas a adoptar para evitar situaciones similares en el futuro.

La actuación adoptada refleja el compromiso firme de la Corporación Provincial con la confianza pública, la mejora continua de sus procedimientos internos y la salvaguarda del interés general.

Una vez garantizadas plenamente todas las condiciones necesarias para retomar la convocatoria con total seguridad jurídica, el proceso selectivo será reactivado, lo que se comunicará conforme a lo previsto en las bases de la convocatoria.

La Diputación de Toledo reitera su voluntad de seguir trabajando cada día "por una administración más transparente, eficaz y alineada con los valores de servicio público, adoptando las medidas necesarias para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la gestión provincial".