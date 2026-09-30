Diputación de Toledo aprueba en pleno un programa para crear una bolsa provincial de secretarios-interventores interinos

Pleno de Diputación de Toledo - DIPUTACION DE TOLEDO

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado el Programa Provincial de Cooperación y encomienda de gestión para la creación de una bolsa provincial de secretarios-interventores interinos.

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, en declaraciones previas, ha señalado que es "una herramienta común que permitirá facilitar a los ayuntamientos de la provincia la cobertura de puestos vacantes de Secretaría-Intervención".

Según la portavoz, "el programa parte de las dificultades que, especialmente en los municipios de menor población y capacidad administrativa, existen para cubrir estos puestos, esenciales para el funcionamiento jurídico, presupuestario y económico de las entidades locales".

A través de este programa, que ha sido aprobado con el voto en contra del Grupo Socialista, los ayuntamientos que se adhieran voluntariamente podrán encomendar a la Diputación la gestión material y técnica de un proceso selectivo común, ha informado la Diputación en nota de prensa.

De este modo, la Institución provincial pondrá sus medios personales, técnicos y organizativos al servicio de un procedimiento conjunto, evitando que cada ayuntamiento tenga que organizar individualmente un proceso selectivo.

De Frutos que "el resultado será una bolsa de empleo con una relación ordenada de candidatos que podrá ser utilizada por los ayuntamientos para proponer el nombramiento de funcionarios interinos de Secretaría-Intervención conforme al procedimiento establecido por la Administración autonómica".

La Diputación se encargará de organizar el proceso selectivo, valorar a los aspirantes, establecer el orden de la bolsa y gestionar posteriormente la misma, pero no realizará los nombramientos, que continuarán correspondiendo al procedimiento establecido por la Comunidad Autónoma.

La adhesión al programa será voluntaria para las entidades locales de la provincia, con la excepción de los municipios sometidos al régimen de gran población.

El programa tendrá una vigencia de tres años y contempla la posibilidad de realizar nuevos procesos selectivos si la bolsa inicial llega a agotarse.

ZONA 2 DE CARRETERAS

Además, el Pleno ha aprobado también la continuidad transitoria del servicio de conservación y explotación de la Zona 2 de la Red Provincial de Carreteras, con el objetivo de garantizar que el final del actual contrato no provoque ninguna interrupción en la atención y mantenimiento de la red.

El contrato vigente, formalizado en 2006 con BERVIA, S.A. por un periodo de 20 años, finaliza el 4 de octubre de 2026. Soledad de Frutos ha informado de que la continuidad comenzará el 5 de octubre y se mantendrá hasta la entrada en servicio del nuevo contrato actualmente en tramitación, con una duración máxima de 12 meses.

Durante este periodo se garantizarán las labores ordinarias de vigilancia de las carreteras, atención de accidentes, incidencias y emergencias, señalización provisional, conservación de firmes y drenajes, mantenimiento de señalización y sistemas de contención, limpieza y retirada de obstáculos, tratamiento de márgenes, reposiciones menores y vialidad invernal, además del seguimiento del estado de la red.

La continuidad no contempla nuevas inversiones, obras de mejora o rehabilitación estructural ni actuaciones extraordinarias que excedan de las labores ordinarias de conservación.

El coste establecido es de 81.833,85 euros mensuales, IVA excluido, lo que supone 99.018,96 euros mensuales con IVA y un equivalente anual de 1.188.227,52 euros, IVA incluido, condicionado a la existencia de crédito en la anualidad de 2027.

Por último, el Pleno ha tomado conocimiento de la renuncia presentada por Francisco Rodríguez Sánchez a su cargo de diputado provincial por el Partido Judicial de la Zona Toledo-Illescas. El acuerdo recoge la dimisión presentada por el hasta ahora diputado provincial y dispone la notificación del mismo a la Junta Electoral Central, a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, para iniciar los trámites correspondientes a su sustitución.

PROPUESTA ALTERNATIVA DEL PSOE

De su lado, el Grupo Socialista de la Diputación de Toledo ha presentado una propuesta alternativa a la bolsa provincial de secretarios-interventores presentada por el Gobierno del Partido Popular y Vox.

La iniciativa plantea reforzar el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) para ofrecer apoyo directo a los ayuntamientos, especialmente a los de menor población.

El programa aborda las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería, la cobertura urgente de vacantes y la asistencia técnica en urbanismo.

Tal y como ha reconocido la portavoz del Grupo Socialista, Tita García Élez, la falta de secretarios-interventores es "un problema real en los ayuntamientos", aunque considera que la bolsa propuesta por el Gobierno provincial "no va a venir a solucionar el problema".

García Élez ha señalado que la Junta de Comunidades ya dispone de una bolsa gestionada por provincias y ha cuestionado que la Diputación organice otro proceso selectivo para cubrir las mismas necesidades.

También ha advertido de que la intervención de la Diputación en los llamamientos añadiría pasos entre la solicitud del ayuntamiento y el nombramiento, que corresponde a la Junta: "Esta cadena alarga los plazos en comparación con la solicitud directa".

La alternativa socialista se articula en cuatro ejes. El primero propone que el SAM asuma de forma directa y gratuita las funciones de fe pública, fiscalización y tesorería en los municipios de menos de 500 habitantes y con presupuesto inferior a 200.000 euros que cumplan los requisitos previstos.

El segundo contempla un dispositivo de cobertura urgente en un plazo máximo de 48 horas para municipios de entre 500 y 1.000 habitantes ante determinadas vacantes o ausencias. Incluye, además, financiación provincial para facilitar que personal habilitado de otros ayuntamientos pueda asumir funciones mediante acumulación.

Para los municipios de más de 1.000 habitantes, el tercer eje plantea asistencia jurídica y contable mientras se tramita la cobertura de la vacante a través de la bolsa autonómica. Se trata, en palabras de García Élez, de prestar "un soporte técnico rápido de transición" que evite la paralización de la actividad municipal.

El cuarto eje propone crear un servicio de asistencia técnica urbanística con arquitectos y arquitectos técnicos para apoyar a los ayuntamientos que carecen de personal propio. El programa prevé dotación presupuestaria, nuevas plazas en la relación de puestos de trabajo de la Diputación y una organización por demarcaciones para prestar el servicio.

"No puede ser que se trabaje solo sobre una pata, porque las demás cojean", ha expresado la portavoz socialista. Por ello, ha defendido que la Diputación atienda de forma conjunta las necesidades de secretarios-interventores, tesoreros y profesionales técnicos de urbanismo.

Al mismo tiempo, García Élez ha pedido al Gobierno provincial que deje sobre la mesa su propuesta de bolsa para poder estudiar el programa socialista en una comisión técnica, "con la máxima voluntad de dar solución a nuestros municipios".