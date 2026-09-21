Diputación Toledo inicia la licitación del plan de comidas a domicilio que a partir de 2027 contará con un sistema mixto

El vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo, Daniel Arias. - VOX

TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, ha informado del inicio de la licitación del plan de comidas a domicilio para mayores en poblaciones de menos de 5.000 habitantes de la provincia, que para el próximo año 2027 comenzará con su nuevo sistema mixto.

Arias, que ha informado de este asunto este lunes en rueda de prensa, ha recordado que este proyecto se lleva a cabo en solitario por parte de la Diputación desde el año 2026, mientras que previamente había estado soportado por fondos europeos, de la Junta y de la propia Institución provincial.

El vicepresidente segundo de la Diputación ha recordado que, merced a este nuevo sistema mixto, en 2027 los ayuntamientos podrán elegir si contratan el servicio con una empresa o deciden acogerse a la licitación que haga la Corporación provincial.

"Creemos que este sistema es mejor para dar libertad a los municipios. Ellos saben la mejor manera de dar de comer a sus mayores y lo que queremos es que los mayores coman bien y sean atendidos", ha argumentado.

Por ello, espera que esta nueva forma de llevar a cabo el plan ayude a acabar con las críticas que el mismo ha tenido en el pasado y ha destacado que la Diputación y, concretamente, su área de gobierno han sido "sensibles a escuchar a los municipios" y capaces de adaptarse a lo que plantean.

Así, ha defendido que no han puesto en marcha una medida y no han "atendido las sugerencias" que les han llegado, asegurando que cree que "hay que atender a la oposición y a los municipios".

"Si hay alguna forma de ayudar a los municipios y de que los ancianos coman mejor, ahí estamos", ha apostillado.