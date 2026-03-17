Diputación de Toledo ofrece su ayuda al Ayuntamiento de Escalona tras la caída de la torre del castillo: "Es una pena"

El castillo de Escalona (Toledo) un día después del derrumbe de la torre albarrana, el 15 de marzo de 2026. - GABRIEL SOLERA/EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Contratación y Patrimonio de la Diputación de Toledo, José Eugenio del Castillo, ha ofrecido la ayuda de la institución provincial al Ayuntamiento de Escalona después de que este sábado se desplomara una torre albarrana del castillo de la localidad.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa para presentar la 45º edición de 'La Pasión del Señor' de Fuensalida, Del Castillo ha lamentado lo sucedido este fin de semana en Escalona porque "cuando se cae de un castillo una torre como esta, se está cayendo parte de nuestra historia, en este caso de Escalona y posteriormente y paralelamente de la provincia de Toledo".

"Es una pena", ha insistido el diputado de Contratación y Patrimonio, quien ha confiado en que, con la ayuda que Escalona va a recibir de las instituciones, entre ellas de la Diputación de Toledo, "se podrá cuidar el castillo para que no vuelvan a ocurrir estas desgracias".

Ha aprovechado para resaltar que el castillo de Escalona "es un bien común", un bien que hay que cuidar, que mantener y sobre todo trabajar para que vuelvan a ocurrir desgracias como éstas.

El castillo de Escalona forma parte, en la temporada 2026, del programa de la Diputación de Toledo '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'. Tras lo sucedido, el responsable de la institución provincial ha dicho que estas visitas dependerán de los informes técnicos que el Ayuntamiento de Escalona trasmita. "Es una decisión que todavía no está tomada".