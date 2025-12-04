Diputación de Toledo pondrá en marcha un programa de esquí en familia de cara a 2026

Archivo - El presidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Arias. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

De cara al año 2026, la Diputación de Toledo va a poner en marcha un programa nuevo llamado 'Aventura Blanca en Familia', que lo que pretende es que las familias de la provincia de Toledo puedan realizar la actividad de esquí en la Semana Blanca, tal y como ha anunciado el vicepresidente de la institución, Daniel Arias.

En rueda de prensa, para hacer un balance del año 2025 y presentar iniciativas para el año 2026, Arias ha destacado que el gobierno de la Diputación (formado por PP y Vox) es un gobierno "estable, sólido y bien avenido". "Un gobierno que entiende que los dos partidos que formamos parte de él, pues tienen que tener iniciativas, tienen que llevarlas a cabo y que esas iniciativas sobre todo tienen que ser buenas para los pueblos, para la gente y para la provincia".

Con esas premisas y con esa forma de trabajar, se ha centrado en el área de Bienestar Social, Familia y Juventud que él mismo dirige. Así, ha querido destacar que durante el año 2025 se ha mantenido el convenio por emergencia social con Cáritas, se ha mantenido el programa de fisioterapia preventiva para municipios inferiores a 1.500 habitantes, y se ha mantenido también el programa de 'Tu Salud en Marcha' para las personas mayores.

Este año como novedad --ha recordado-- se puso en marcha el programa 'Tu Salud en Danza' y una nueva iniciativa que era el Día del Mayor. También se ha mantenido y se va a mantener el programa de servicio de comida a domicilio, ha adelantado.

Desde el área de Familia y Juventud, igualmente se ha mantenido las ayudas a las asociaciones para las terapias para niños que pasan ya de la edad temprana, a partir de los 6 años. Y se han realizado dos Caminos de Santiago en familia, ha comentado Arias, que también ha citado los campamentos de verano que por primera vez han contado con plazas para personas con discapacidad.

También se ha trabajado --ha continuado-- en cuanto a conciliación familiar para los colegios, dándole a los ayuntamientos la posibilidad de contratar personal para atender a los niños una hora antes de entrar al colegio y una hora después de salir si los padres así lo necesitaban.

Otro programa puesto en marcha en 2025 y que ha sido también "un éxito" --ha subrayado-- fue el de las becas de excelencia Agustín Ortiz que hizo que más de 40 jóvenes de la provincia de Toledo fueran a Irlanda en un viaje cultural.

Dentro del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, se ha referido a dos programas que la Diputación Provincial de Toledo inició en una cofinanciación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que al final la institución provincial tuvo que tomar la decisión en ambos si mantenía por sí misma o no.

CASAS AMAFI Y COMIDA A DOMICILIO

De este modo, se ha referido a las casas de Amafi en Ciruelos y Yepes. Unas casas que tienen ocho personas con discapacidad viviendo en un entorno rural en sus pueblos, con 14 trabajadores, y que la Diputación Provincial de Toledo el año pasado tomó la decisión de cubrir con un 90% de los fondos, 150.000 euros, "ya que la Junta de Comunidades no dio nada para que se pudieran mantener".

Al respecto, ha anunciado que la Diputación Provincial de Toledo va "a volver a estar a la altura de las circunstancias" y no va a permitir que "14 personas fueran despedidas y 8 usuarios volvieran al centro", por lo que volverá a colaborar con ellos en la misma cuantía que el año pasado, 150.000 euros para el año 2026.

Otro programa que inició la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la Diputación Provincial de Toledo, el de comida a domicilio, también será asumido por la institución provincial. La Institución provincial asumirá ese gasto íntegro de 2.470.000 euros para las personas mayores.

También ha hablado sobre la Residencia Social Asistida San José, "la joya de la corona". "Tanto el Partido Popular como Vox estamos de acuerdo en que la Residencia Social Asistida no solo debe mantener su labor, sino que debe mejorarla".

Y tal es así que la Diputación a poner ya en marcha en febrero, "cuando ya terminemos de recibir el mobiliario y se pase la última inspección que falta", la unidad de paliativos. Además, ha recordado "estamos ya en mitad de obra del techo del pabellón número 2". También se ha realizado un plan de eficiencia energética importante y ya el 80% del alumbrado exterior se ha cambiado a luces LED.

En la Residencia Social Asistida, también se han puesto en marcha programas importantes como un programa de acompañamiento, donde personas con síndrome de Down están acompañando a personas mayores de la Residencia Social Asistida. "Y no solo lo hemos puesto en práctica para el día a día de las personas mayores, sino que además hemos involucrado a la Universidad de Castilla-La Mancha en este estudio".