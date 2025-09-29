Diputación de Toledo sufraga con 18.000 euros la base de cerámica de la bandera de España que se instalará en Talavera

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha avanzado que en Junta de Gobierno se ha aprobado el convenio de coloración entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la Diputación provincial de Toledo para la instalación de un mural de cerámica típica talaverana, sobre la base de la Bandera de España que desde el Ayuntamiento se va a instalar.

En rueda de prensa ha explicado que este acuerdo tiene un importe de 18.149,83 euros, que irán destinados al mural citado anteriormente, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Por otra parte, ha dado a conocer que se ha aprobado la certificación número siete del contrato de obra de construcción de la Escuela Infantil con un importe IVA incluido de 7.666,29 euros.

Además, ha informado de que como concejal de Hacienda ya se encuentra inmerso en la elaboración del Presupuesto General para el Ejercicio 2026, "con el objetivo de que estos estén aprobados a 31 de diciembre de 2025".

También ha señalado que ha llevado a cabo la firma de un contrato de suministro para material de señalización horizontal y vertical para las vías públicas urbanas de Talavera por un importe IVA incluido de 23.252,75 euros a favor de la empresa Industrias Saludes.