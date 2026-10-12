La Diputación de Toledo vuelve a usar la iluminación ornamental con los colores de la bandera de España

Fachada de la Diputación iluminada con la bandera de España.
Fachada de la Diputación iluminada con la bandera de España. - DIPUTACIÓN
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 12 octubre 2026 12:01
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TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la Diputación de Toledo vuelve a emplear su nueva iluminación artística, en esta ocasión con los colores de la enseña nacional, para celebrar con todos los toledanos el 12 de octubre.

Esta iluminación permitirá a la Diputación de Toledo sumarse visualmente a causas sociales, campañas de sensibilización y otras iniciativas de interés general, dando visibilidad a acontecimientos y fechas señaladas a través de la iluminación de su fachada.

La iluminación especial por el 12 de octubre rinde también homenaje a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en una fecha que simboliza la historia compartida y los lazos que unen a todos los españoles, ha informado la Diputación en un comunicado.

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