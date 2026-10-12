La Diputación de Toledo vuelve a usar la iluminación ornamental con los colores de la bandera de España

Fachada de la Diputación iluminada con la bandera de España. - DIPUTACIÓN

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la Diputación de Toledo vuelve a emplear su nueva iluminación artística, en esta ocasión con los colores de la enseña nacional, para celebrar con todos los toledanos el 12 de octubre.

Esta iluminación permitirá a la Diputación de Toledo sumarse visualmente a causas sociales, campañas de sensibilización y otras iniciativas de interés general, dando visibilidad a acontecimientos y fechas señaladas a través de la iluminación de su fachada.

La iluminación especial por el 12 de octubre rinde también homenaje a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en una fecha que simboliza la historia compartida y los lazos que unen a todos los españoles, ha informado la Diputación en un comunicado.