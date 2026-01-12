La diputada del PP María Roldán renunciará a su acta de diputada para centrarse en su tratamiento contra el cáncer

La diputada del PP en las Cortes de C-LM y alcaldesa de Horcajo de Santiago, María Roldán, junto al presidente regional del PP, Paco Núñez. - PP

CUENCA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en las Cortes regionales y alcaldesa de Horcajo de Santiago (Cuenca), María Roldán, renunciará a su acta de diputada para centrarse en su tratamiento contra el cáncer "y en sus vecinos", según ha informado el presidente regional del partido, Paco Núñez, a través de su cuenta en la red social Facebook.

Núñez resalta que la renuncia de Roldán se llevará a cabo para que se centre "en lo más importante" y ha destacado que sigue en el Ayuntamiento "arropada por el cariño de su gente, que sin duda será también una parte esencial de su recuperación".

El presidente del partido en la Comunidad Autónoma ha destacado la "entrega, honestidad y compromiso" que define a Roldán y ha confiado en que "el futuro nos volverá a encontrar trabajando juntos por nuestra tierra".

"Hoy he podido compartir un ratito con ella para trasladarle todo nuestro apoyo, respeto y admiración. Hay una enorme valentía en su decisión, en la coherencia de sus convicciones y en la dignidad con la que sabe estar, una vez más, a la altura de lo que la vida le pide en este momento", ha ensalzado Núñez de Roldán.