La A-4 dirección Andalucía recupera el tráfico a su paso por Tembleque, tras quedar cortado por un accidente

El accidente ha tenido lugar en la A-4 a su paso por el municipio toledano de Tembleque. - EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tráfico rodado ha quedado abierto en la A-4 en dirección a Andalucía a su paso por el término municipal de Tembleque (Toledo), tras quedar cortado cerca de 15 horas por una colisión entre un turismo y una caravana.

A causa del siniestro, una mujer de 36 años ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 2.22 horas de este jueves, cuando la caravana ha perdido el control en el kilómetro 100 de la autopista, impactando contra el turismo.

La caravana ha quedado atravesada en la carretera, obligando, en un primer momento, a cortar por completo el paso de vehículos, hasta las 5.00 horas, cuando se ha reabierto parcialmente a través del carril derecho.

Junto a la ambulancia de soporte vital básico, se ha desplazado al lugar de los hechos una UVI, así como agentes de la Guardia Civil y un equipo de bomberos del parque de Villacañas.