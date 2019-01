La dirección de Podemos pide a sus candidatos "pasar página" y centrarse en ganar

Actualizado 19/01/2019 14:51:13 CET

Cree que la gente "es inteligente" y en los comicios valorará a cada formación "no en función de las personas sino del proyecto político"

MADRID/TOLEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que espera que la reunión de este sábado con todos los candidatos y líderes autonómicos sirva para "pasar página" y para centrarse en ganar las elecciones de mayo, tras la crisis que se ha abierto en el partido, a su juicio, por la "ambición personal" del que fuera su candidato en la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón.

"Han sido dos días muy tristes pero espero que hoy podamos pasar página y mirar al futuro, que empieza por la campaña de mayo de este año para ganar en la mayoría de Comunidades y Ayuntamientos", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación antes de que comenzara el que es el primero encuentro del Comité de Campaña, al que no asistirá Errejón al no ser reconocido ya por Podemos como su candidato.

En este sentido, Echenique ha asegurado que es "vital" tener buenos resultados en mayo, y ha asegurado que espera que el desafío de Errejón y el golpe que ha supuesto para Podemos no les afecte en mayo, sobre todo con el riesgo que existe, a su juicio, de que avance la extrema derecha.

"Espero que no, confío en que la gente de nuestro país es inteligente, si no yo no estaría en política, si yo pensara que no se percibe la realidad. Yo creo que la realidad tiene mucho que ver con el acuerdo de Presupuestos, la subida del salario mínimo, y yo creo que la gente eso lo ve y por eso valorará cada formación política, no en función de los discursos, no en función de las personas sino del proyecto político y de lo que hacemos", ha remachado.

Así, aunque ha lamentado que "ciertos proyectos personales" les han obligado a tener que hablar de sí mismos, lo importante ahora, a su juicio, es centrarse en trabajar para solucionar los problemas de los españoles, porque es lo que va a tener en cuenta la gente. "Yo creo que votará fijándose en lo que hace cada uno y no en las caras", ha insistido.

Por otra parte, preguntado sobre la apuesta de Izquierda Unida por una candidatura unitaria en Madrid, Echenique ha asegurado que en esta organización "también están teniendo su debate interno", pero ha confiando en que finalmente habrá una candidatura de Unidos Podemos en la Comunidad.

Y sobre posibles acuerdos con el partido de Errejón para confluir, ha afirmado que a día de hoy no hay ninguna negociación abierta, que la organización en Madrid está en "shock" y que ahora tendrá que decidir cómo organiza el proceso y elegir un candidato. "A partir de ahí, si hay que dialogar con otras fuerzas políticas, serán los compañeros de Madrid los que tengan que decidir", ha señalado.

No obstante, a su llegada a la reunión, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha señalado que los detalles tendrán que esperar porque han pasado sólo "dos días" desde el "duro golpe" asestado a la organización. Eso sí, ha defendido que ya están trabajando para "levantarse" y afrontar con "responsabilidad" los retos que tienen por delante.

LOS LÍDERES TERRITORIALES EVITAN HABLAR DE LA CRISIS

El resto de los secretarios generales que han ido llegando a la sede del partido de la calle Princesa de Madrid, como el de Navarra, Eduardo Santos, el de Asturias, Daniel Ripa, el del País Vasco, Lander Martíndez, o el de la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, han evitado hacer declaraciones para valorar la decisión de Errejón de presentarse por otra candidatura. El secretario regional de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, se ha ausentado por enfermedad, han confirmado fuentes de Podemos.

El objetivo de la reunión de este sábado, tal y como ha señalado Echenique en su comparecencia inicial y han ratificado los líderes territoriales a su llegada, era centrarse en la campaña electoral de mayo y "pasar página" de la que es la mayor crisis interna por la que ha atravesado Podemos.

Eso sí, tampoco han evitado el asunto durante el encuentro, y ha sido la propia portavoz parlamentaria y 'número dos' del partido, Irene Montero, la que ha sacado el tema al inicio de la reunión, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras del contenido de esta cita.

"Por su puesto que vamos a recabar la opinión de la gente sobre todo. Faltaría más. Mi opinión personal es que hay que mirar al futuro y hay una campaña que ganar", ha reafirmado Echenique antes de comenzar la reunión.