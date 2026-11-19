Entrega de los Premios CRUE. - UCLM

CIUDAD REAL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Área de Tecnología y Comunicaciones (TIC) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Andrés Prado Domínguez, ha recibido el Premio Digitalización a la Trayectoria Profesional en Tecnologías de la Información 2026 que concede la Comisión Sectorial de Digitalización de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

El galardón reconoce el trabajo que ha desempeñado Prado al frente del Área TIC de la institución académica castellanomanchega y también su labor en la propia CRUE, dirigiendo el grupo de trabajo de su Plan Director y Acciones Estratégicas y posteriormente como coordinador del grupo de trabajo de Dirección de Tecnologías de la Información o como miembro de la Comisión Intersectorial de la conferencia para la Ciencia Abierta, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Andrés Prado es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Málaga y desde 2008 dirige el área de Tecnología y Comunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde desde 2015 también participa en el Máster en Ingeniería Informática y el Grado en Ingeniería Informática como profesor asociado impartiendo asignaturas relacionadas con la Transformación Digital.

Ha publicado varios artículos relacionados con la Transformación Digital yel uso de las TIC en la educación superior, formando parte del equipo editorial de la revista RUIDERAe. En junio de 2022 fue reconocido con el premio Socinfo Universidades TIC a la Trayectoria Profesional.